«Самарские коммунальные службы» получили новые автомобили LADA GRANTA

Завершился очередной этап обновления автомобильного парка СКС. Это уже второе пополнение, первое прошло в конце 2017 года. Тогда на работу вышли три новые ГАЗели для аварийно-восстановительных работ и минипогрузчик, способный работать на узких улицах Самары.

Сейчас закуплены 22 легковых автомобиля LADA GRANTA и один пикап MITSUBISHI L200. Машины будут использоваться в производственных подразделениях, а также в административно-управленческом корпусе. Новые автомобили поступили на место старых, которые использовались с начала 2000-х годов и уже нуждались в частых и продолжительных ремонтах.

В ближайшее время в автопарке СКС заменят также устаревшие фургоны и бортовые УАЗы на современные грузопассажирские ГАЗели, закупят новую дорожно-строительную технику. Ремонтов будет меньше, а эффективной работы больше. Общие инвестиции по этому проекту — более 125 миллионов рублей.