Самарская область демонстрирует активное развитие промышленности, подтверждением чему является значительная поддержка со стороны федерального Фонда развития промышленности (ФРП). С 2015 года ФРП поддержал 55 проектов предприятий региона на общую сумму более 29,3 млрд рублей. Только в 2025 году было одобрено финансирование 10 проектов на сумму 6,8 млрд рублей.

Одним из примеров эффективной поддержки является запуск нового производственного комплекса в Самарской области, специализирующегося на выпуске внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи.

Реализованный Самарской «Металлургической алюминиевой компанией» проект получил льготный заем в размере 123,5 млн рублей от ФРП по программе «Проекты развития». Общий объем инвестиций в создание комплекса превысил 328 млн рублей.

Мощности нового производственного комплекса позволят выпускать ежегодно до 96 тыс. единиц скважинных центраторов, до 720 комплектов поплавкового оборудования и до 6 тыс. фланцев. Локализация продукции составляет 100%. В производстве используется российское сырье — стальные листы, прутки, круги, трубы и проволока.

Заказчики продукции — российские газонефтесервисные компании, обеспечивающие геологоразведочное, нефтяное и газовое бурение. В том числе сервисные подразделения «Роснефти», «Зарубежнефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и других.

«С учетом санкционного давления, ухода из России зарубежных сервисных компаний и необходимости освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа прогнозируется рост спроса на современное технологическое оборудование в топливно-энергетическом комплексе. В связи с этим мы, благодаря поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности и региональных властей, в сжатые сроки организовали импортозамещающее производство нефтегазового оборудования», — говорит генеральный директор ООО «Металлургическая алюминиевая компания» Дарья Пыряева.

Скважинный центратор — это опорно-центрирующее устройство, используемое при бурении скважины для добычи нефти или газа. Такие устройства устанавливают на бурильную колонну либо на действующий в забое двигатель, направляя их в нужную сторону. Это позволяет выпрямить ось скважинного ствола, а при необходимости даже изменить направление скважины.

Для обеспечения оптимальных условий при изоляции и укреплении стенок ствола скважины используется комплекс технологической оснастки обсадных колонн, в составе которого используют поплавковое оборудование — колонные башмаки и обратные клапаны. Такое оборудование предотвращает обратный переток технологической жидкости при бурении, выдерживая перепад давления до 25 МПа, обеспечивая направление обсадной колонны по стволу скважины и защищая ее от повреждения при спуске.

Фланец — это металлическая деталь различной геометрической формы, используемая в трубопроводной арматуре для герметичного и прочного присоединения элементов трубопроводов друг к другу и к специальным машинам, аппаратам, насосным станциям.

