Саперы ЗВО получили робота «Кобра-1600» в комплекте новейшего мобильного комплекса разминирования
Саперы Западного военного округа получили робототехнический комплекс «Кобра-1600» в составе новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР). МИКР выполнен на базе микроавтобусов повышенной проходимости. Помимо робота в состав комплекса входит более 20 различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс „Кобра-1600“, комплект средств разрушения ВОП „2Р4“, а также комплект фото и видео-оборудования», — перечислили в пресс-службе.
Мобильный робототехнический комплекс специального назначения «Кобра-1600» создан в научно-учебном центре «Робототехника» МГТУ имени Н.Э.Баумана.
«Кобра-1600» включен в гособоронзаказ c 2016 года.
Робот предназначен для работ по изучению и разминированию объектов. Оснащение комплекса позволяет проводить дистанционную разведку и визуальный осмотр объекта, поиск и диагностику взрывных устройств, разминирование ВУ и помещение их в специальный контейнер для транспортировки. С помощью робота возможно проводить работы по обеспечению доступа саперов к потенциально опасным объектам.
|Возможность эксплуатации МР на бетонных, асфальтовых, деревянных, грунтовых и песчаных площадках, по снегу глубиной до
|200 мм
|Максимальная скорость передвижения МР, не менее
|0,85 м/с
|Габаритные размеры МР в транспортном положении (ДШВ)
|850×420×550 мм
|Масса МР (без дополнительного оборудования), не более
|62 кг
|Длительность непрерывной работы МР при температуре плюс 10 °C, не менее
|4-8 ч
|МР при движении преодолевает в транспортном режиме:
|— порог высотой, не более
|160 мм
|— водную преграду глубиной, не более
|120 мм
|лестничные марши жилых и промышленных зданий и сооружений с углом наклона/высотой ступеньки, не более
|30/160 градус/мм
|Максимальный вылет манипулятора от крайней точки корпуса МР до захватного устройства, не менее
|0,9 м
|Максимальная грузоподъемность:
|— на вылете 0,9 м от переднего края МР, не менее
|18 кг
|— на вылете 0,2 м от переднего края МР, не менее
|25 кг
|— на вылете 1.1 м от борта МР, не менее
|5 кг
|— на вылете 0,2 м от борта МР, не менее
|25 кг
|Количество степеней свободы манипулятора
|5
|Величина раскрытия губок схвата, не менее
|215 мм
|Дальность управления комплексом:
|— по кабелю, не менее
|* м
|— по радио, в городе, при условии прямой видимости, не менее
|* м
|— по радио на открытой местности, не менее
|* м
|Комплекс «Кобра 1600» сохраняет свою работоспособность:
|— в интервале температур окружающего воздуха
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