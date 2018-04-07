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Армия и Флот

Саперы ЗВО получили робота «Кобра-1600» в комплекте новейшего мобильного комплекса разминирования

  • Робототехнический комплекс "Кобра-1600"
  • Робототехнический комплекс "Кобра-1600"
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Саперы Западного военного округа получили робототехнический комплекс «Кобра-1600» в составе новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР). МИКР выполнен на базе микроавтобусов повышенной проходимости. Помимо робота в состав комплекса входит более 20 различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс „Кобра-1600“, комплект средств разрушения ВОП „2Р4“, а также комплект фото и видео-оборудования», — перечислили в пресс-службе.

Мобильный робототехнический комплекс специального назначения «Кобра-1600» создан в научно-учебном центре «Робототехника» МГТУ имени Н.Э.Баумана.

«Кобра-1600» включен в гособоронзаказ c 2016 года.

Робот предназначен для работ по изучению и разминированию объектов. Оснащение комплекса позволяет проводить дистанционную разведку и визуальный осмотр объекта, поиск и диагностику взрывных устройств, разминирование ВУ и помещение их в специальный контейнер для транспортировки. С помощью робота возможно проводить работы по обеспечению доступа саперов к потенциально опасным объектам.

Воз­мож­ность экс­плу­а­та­ции МР на бе­тон­ных, ас­фаль­то­вых, де­ре­вян­ных, грун­то­вых и пес­ча­ных пло­щад­ках, по сне­гу глу­би­ной до200 мм
Мак­си­маль­ная ско­рость пе­ре­дви­же­ния МР, не ме­нее0,85 м/с
Га­ба­рит­ные раз­ме­ры МР в тран­спорт­ном по­ло­же­нии (ДШВ)850×420×550 мм
Мас­са МР (без до­пол­ни­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния), не бо­лее62 кг
Дли­тель­ность не­пре­рыв­ной ра­бо­ты МР при тем­пе­ра­ту­ре плюс 10 °C, не менее4-8 ч
МР при дви­же­нии пре­одо­ле­ва­ет в тран­спорт­ном ре­жи­ме:
— по­рог вы­со­той, не бо­лее160 мм
— вод­ную пре­гра­ду глу­би­ной, не бо­лее120 мм
лест­нич­ные мар­ши жи­лых и про­мыш­лен­ных зда­ний и со­ору­же­ний с уг­лом на­кло­на/вы­со­той сту­пень­ки, не бо­лее30/160 градус/мм
Мак­си­маль­ный вы­лет ма­ни­пу­ля­то­ра от край­ней точ­ки кор­пу­са МР до за­хват­ного ус­трой­ства, не ме­нее0,9 м
Мак­си­маль­ная гру­зо­подъ­ем­ность:
— на вы­ле­те 0,9 м от пе­ред­не­го края МР, не ме­нее18 кг
— на вы­ле­те 0,2 м от пе­ред­не­го края МР, не ме­нее25 кг
— на вы­ле­те 1.1 м от бор­та МР, не ме­нее5 кг
— на вы­ле­те 0,2 м от борта МР, не ме­нее25 кг
Ко­ли­чес­тво сте­пе­ней сво­бо­ды ма­ни­пу­ля­то­ра5
Ве­ли­чи­на рас­кры­тия гу­бок схва­та, не ме­нее215 мм
Даль­ность управ­ле­ния ком­плек­сом:
— по ка­бе­лю, не ме­нее* м
— по ра­дио, в го­ро­де, при усло­вии пря­мой ви­ди­мос­ти, не ме­нее* м
— по ра­дио на откры­той мест­нос­ти, не ме­нее* м
Ком­плекс «Коб­ра 1600» со­хра­ня­ет свою ра­бо­то­спо­соб­ность:
— в ин­тер­ва­ле тем­пе­ра­тур окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха

https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12170088@egNews

армия, ЗВО, сапер, робот, Кобра-1600, гособоронзаказ
  • Нет аватара petrovpqr
    07.04.1817:49:12

    Почему не указали, в кружке юного техника какого города собрали?

    #1024118
    • Нет аватара brat_po_razumu
      07.04.1817:53:25

      Робот разработан в НИИ Научно-Учебного Комплекса Специального Машиностроения (НИИ НУК СМ) МГТУ им. Н.Э.Баумана.

      #1024119
  • Нет аватара Kobrin
    07.04.1819:03:58

    На проверку в Думу!

    #1024132
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