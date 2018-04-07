Саперы ЗВО получили робота «Кобра-1600» в комплекте новейшего мобильного комплекса разминирования



Робототехнический комплекс "Кобра-1600"

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Саперы Западного военного округа получили робототехнический комплекс «Кобра-1600» в составе новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР). МИКР выполнен на базе микроавтобусов повышенной проходимости. Помимо робота в состав комплекса входит более 20 различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс „Кобра-1600“, комплект средств разрушения ВОП „2Р4“, а также комплект фото и видео-оборудования», — перечислили в пресс-службе.

Мобильный робототехнический комплекс специального назначения «Кобра-1600» создан в научно-учебном центре «Робототехника» МГТУ имени Н.Э.Баумана.

«Кобра-1600» включен в гособоронзаказ c 2016 года.

Робот предназначен для работ по изучению и разминированию объектов. Оснащение комплекса позволяет проводить дистанционную разведку и визуальный осмотр объекта, поиск и диагностику взрывных устройств, разминирование ВУ и помещение их в специальный контейнер для транспортировки. С помощью робота возможно проводить работы по обеспечению доступа саперов к потенциально опасным объектам.