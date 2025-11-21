Компания ROBOTECH (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) расширила производственные мощности, запустив в октябре новый литейный цех для изготовления высокоточных отливок из металла. Сейчас это современное предприятие является стратегически важным для укрепления позиций компании на рынке и повышения ее конкурентоспособности в сегменте сложного промышленного оборудования.

Ключевым преимуществом нового цеха является гибкость производства, которую обеспечивают такие технологии литья, как ЛВМ и Binder Jetting. Это сочетание позволяет специалистам ROBOTECH подбирать оптимальный метод для каждой конкретной задачи, гарантируя высочайшее качество и соответствие самым строгим требованиям.

Кроме того, новый цех способен работать с широким спектром материалов, к которым относятся различные марки сталей (в том числе устойчивые к коррозии и высоким температурам), чугуны, а также алюминиевые и медные сплавы. Особо стоит отметить возможность работы с высокопрочными сплавами. Такой широкий выбор материалов позволяет ROBOTECH удовлетворять потребности практически всех отраслей промышленности.