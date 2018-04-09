В Пензенской области открыли семейную молочную ферму

4 апреля в селе Кутеевка Белинского района Пензенской области состоялось открытие семейной животноводческой фермы крестьянского (фермерского) хозяйства Дубина И.И.

Фермер Искандер Дубин является участником программы по развитию семейных животноводческих ферм 2017 года, в рамках которого реализуется проект по развитию молочного скотоводства.

В настоящее время завершено строительство животноводческой фермы на 100 коров, приобретено 100 нетелей, оборудование для производства комбинированных кормов и автомобиль самосвал КАМАЗ. Сумма реализация проекта 32 млн. рублей.

В хозяйстве организовано три постоянных рабочих места. К концу реализации проекта планируется увеличить поголовье крупного рогатого скота до 350 голов, в том числе коров — до 200 голов; а также, создать 10 новых постоянных рабочих мест.