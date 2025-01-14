В Волгоградской области построен крупнейший в стране молочный комплекс

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В Калачевском районе Волгоградской области завершён инвестиционный проект СП «Донское» по созданию крупного молочнотоварного комплекса.

Построены 60 объектов производственного назначения и новые участки орошения, до 10 тысяч голов доведено стадо крупного рогатого скота.

Поголовье КРС достигло 10 000 голов, производство молока — 120 тонн в сутки.

Завершены все 9 этапов проекта: благодаря государственной поддержке поочередно строились доильно-молочный блок с родильным и сухостойным отделениями, установлены роботизированные карусели на 120 доильных мест, появились новые коровники, санпропускник, дезбарьер, весы, телятники, кормовой склад, площадки для содержания молодняка, корпус для содержания нетелей, ветеринарный блок, дополнительные площадки для выгула, зоны хранения кормов и т. д.

Коллектив предприятия вырос с 190 до 420 человек. С хозяйством тесно сотрудничают кафедры волгоградского аграрного вуза, здесь стажируются его студенты. По словам руководителя, на предприятии трудятся лучшие специалисты по кормлению России и Беларуси, которые расписывают сбалансированные качественные рационы. Каждое животное состоит на цифровом учёте. Доильные карусели оснащены «умной» электронной системой, которая считывает продуктивность, показатели молока и другие параметры. Кстати, молоко здесь получают отменного качества, только высшего сорта. Надой на одну фуражную корову в хозяйстве составляет более 11 тысяч литров в год.

Решаются задачи импортозамещения, ведь ранее молодняк закупали в Германии, Австралии, Дании, США, Голландии. Получив статус племзавода, накопив богатый генетический материал для селекционной работы, предприятие в последние три года пополняет стадо путем местного воспроизводства. Заботятся здесь о собственной кормовой базе. Реконструированы и построены орошаемые участки общим объемом около 4,5 тыс. га.

В настоящее время на комплексе идут пусконаладочные работы. По итогам на предприятии будет около 11 тыс. голов КРС — до конца этого года планируется полностью сформировать поголовье и выйти на производственные мощности.

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