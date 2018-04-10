Линия производства автокомпонентов запущена в Самарской области

В ОЭЗ Тольятти компания «Нобель Автомотив Русиа» завершила проведение первой фазы работ по производству компонентов для тросового привода коробки передач автомобилей методом литья пластмасс под давлением. Запуск новой производственной линии занял более года. В рамках нового проекта было закуплено и запущено 8 современных термопластавтоматов. В настоящее время все процессы производства налажены с учётом требований системы качества, организованы поставки продукции на экспорт.

Инвестиции в в проект составили около 70 млн. рублей. На предприятии создано 20 новых рабочих мест.

Напомним, что завод «Нобель Автомотив Русиа», первое предприятие группы компаний «Orhan Holding» на территории России, был запущен на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня компания динамично развивается, постепенно наращивая объемы производства. По итогам 2017 года, с начала своей деятельности в ОЭЗ, на предприятии произведено продукции более чем на 1 млрд рублей. В общей сложности, компания инвестировала в завод более 470 млн. рублей. Продукция ООО «Нобель Автомотив Русиа» поставляется на автосборочные предприятия в России: альянс Renault-Nissan-АВТОВАЗ, ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус», Ford Motor Company, DIPO, Faurecia. Компания также осуществляет поставки за рубеж на автосборочные заводы Dacia в Румынии.