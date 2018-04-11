«Вертолеты России» передали заказчику два корабельных Ка-226Т

Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передало заказчику еще два вертолета Ка-226Т корабельного базирования, досрочно завершив исполнение контракта. Машины успешно прошли весь комплекс приемо-сдаточных испытаний и в ближайшее время пополнят парк государственной авиации специального назначения. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.Данная поставка стала уже третьей — в конце марта прошлого года на КумАПП состоялась передача госзаказчику первых двух Ка-226Т корабельного базирования, а в декабре 2017 года были переданы еще два вертолета.

«Контрактные обязательства предприятия выполнены досрочно, а четыре машины, переданные ранее, уже успешно несут службу в составе авиации спецназначения. Ка-226Т отлично зарекомендовал себя в непростых морских условиях. Уверен, что этот опыт будет способствовать повышению спроса на машину в России и за рубежом», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. В отличие от «сухопутной» версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях, пояснили в «Вертолетах России».