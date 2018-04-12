В депо Волхов открылся новый цех для ремонта локомотивов Дончак



Новый цех обеспечит выполнение программы текущих ремонтов локомотивов серии «Дончак»

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На территории сервисного депо Волхов открылся цех текущего ремонта локомотивов модели 3ЭС4К. В том числе в нём смогут проходить ремонт без расцепки трёхсекционные «Дончаки». Капитальный ремонт и переоснащение цеха финансировала Дирекция тяги. На открытии присутствовал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги Олег Валинский.

Новый цех начал работать на месте бывшего пункта технического обcлуживания локомотивов (ПТОЛ). Теперь трёхсекционные локомотивы 3ЭС4К «Дончак», обслуживающие участок Лужская — Бабаево, будут проходить текущий ремонт в объёме ТР-1 без расцепки, что значительно сократит время простоя на ремонте и маневровую работу в депо.

При таких видах работ производятся осмотр, ремонт и ревизия основных узлов ходовых частей, рессорного подвешивания, ударно-сцепных устройств, песочного, крышевого и пневматического оборудования, тяговых двигателей, вспомогательных машин, пуско-тормозных резисторов, индивидуальных электропневматических и электромагнитных контакторов, силовых блоков и блоков управления реостатным тормозом, аккумуляторных батарей, автостопа и радиосвязи.

Создание площадки для ТР-1 в Волховстрое продиктовано тем, что введённый два года назад в эксплуатацию ПТОЛ в Бабаево позволил изменить технологию обслуживания локомотивов и бригад, увеличить плечи обслуживания и перенести производство ТО-2 из Волховстроя. В свою очередь, депо Волховстрой активно оснащается трёхсекционными «Дончаками». За последние три года в эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой поступило 39 единиц 3ЭС4К и ещё восемь придут до конца года. Как отметил Олег Валинский, депо Волховстрой играет важную роль в работе Октябрьской дороги: оно обслуживает Санкт-Петербургский узел, выходы в порты, один из самых грузонапряжённых участков, Санкт-Петербург — Бабаево — Кошта, и обеспечивает транзитно-экспортный потенциал страны на Северо-Западе. «Всё это делается руками локомотивщиков и наших партнёров — работников сервисных депо. Очень важно, что мы заботимся о своей инфраструктуре».

Для производства текущего ремонта трёхсекционных локомотивов потребовалось перепрофилировать участок технического обслуживания ТО-2 под цех текущего ремонта ТР-1. В сжатые сроки были консолидированы во времени две программы: программа капитального ремонта производственных мощностей и инвестиционная программа дооснащения участка необходимым технологическим оборудованием. В результате была изменена конструкция смотровых канав, смонтирована сушка тяговых двигателей с выводом воздуховодов на две канавы, монорельс с четырьмя талями для обеспечения оперативности перемещения оборудования локомотивов при ремонте, установлен автоматизированный маслораздаточный комплекс, одна канава оснащена домкратными установками и системой для проведения диагностики локомотива.

На первой смотровой канаве, кроме непосредственно ТР-1, будут происходить ТО-2 и экипировка локомотивов «Дончак» смазкой и песком. Вторая позиция цеха предназначена для обслуживания всех серий электровозов постоянного тока в объёме ТР-1. На третьей позиции будут проводиться внеплановый ремонт и обточка колёсных пар локомотивов. При этом длина канавы позволяет производить обточку без расцепа секций.

Также при капремонте отремонтированы кровля, фасад, стены, потолок, эстакады, туалеты, помещения для мастеров и слесарей. Восстановлена пристройка к зданию, в ней смонтированы маслораздаточный комплекс, комплекс ввода-вывода локомотива под низким напряжением, компрессор, зарядно-разрядные комплексы. Цех переведён с парового отопления на водяное с использованием современных регулируемых тепловентиляторов, в проёмы ворот установлены тепловые завесы. Внутреннее и наружное освещение цеха переведено на энергосберегающее — светодиодное. В связи с увеличением электрической нагрузки цех переподключили к более мощной трансформаторной подстанции.

Сейчас цех полностью сможет обеспечить выполнение программы текущих ремонтов локомотивов 3ЭС4К. В месяц цех сможет принять в ремонт до 25 электровозов, возможно увеличение объёмов ремонта в два раза при условии дооснащения второй канавы домкратными установками.

По словам начальника сервисного депо Волхов Сергея Смирнова, в марте 2015 года пришёл первый локомотив 3ЭС4К, который был взят на сервисное обслуживание. «Цех поможет нам сократить время ремонта и увеличить ¬объёмы». В этом году запланирована замена выработавшего срок службы колёсно-¬фрезерного станка КЖ-20 на новый, современный станок ТК-950. После завершения работ потребуется приведение в надлежащее состояние участка обточки колёсных пар. Увеличение программы ремонта, в свою очередь, потребует рассмотреть необходимость развития и других цехов и участков депо.