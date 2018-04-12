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Транспорт и логистика

Новые плацкартные вагоны в поезде «Шексна» Череповец-Москва

Сегодня железнодорожники продемонстрировали 20 новых плацкартных вагонов, которые будут курсировать в составе поезда Череповец — Москва.

  •  © st.cherinfo.ru

В новых вагонах у каждой полки есть розетка для зарядки планшетов и телефонов, также имеются пятивольтовые USB-разъемы. По словам железнодорожников, в пути пассажиры смогут воспользоваться бесплатным вайфаем.

  •  © st.cherinfo.ru

Снаружи установлены электронные табло с номером вагона и маршрутом. Внутри вагона и в тамбурах — камеры видеонаблюдения. «Вся информация с камер передается в штабной вагон. Во всех вагонах по два биотуалета, теперь при выходе из строя одного второй работает, а не как раньше.

  •  © st.cherinfo.ru
Для пассажиров с инвалидностью в штабном вагоне есть специальное купе, подъемник с низких платформ. В тамбуре сделаны мостики, помогающие при посадке с высоких платформ. Все двери на электроприводе и на ручном управлении. У проводника теперь сенсорный дисплей управления», — перечислил начальник участка производства Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Сергей Финагин.

  •  © st.cherinfo.ru
Верхние полки поднимаются плавно, в вагонах установлена система кондиционирования с ультрафиолетовой очисткой воздуха. Воду также обеззараживают ультрафиолетом. Имеются датчики задымления. Снижено число элементов из пластика и фанеры.

  •  © st.cherinfo.ru
«Изучала вагон долго, в нем много нового, много нюансов. Но стало значительно комфортнее: полки легче поднимаются, двери электрические. У меня стаж 14 лет, ездила в разных вагонах, этот гораздо лучше. Пассажиры всегда приветствуют новшества. Камеры помогут во многом, в частности, следить за курильщиками», — считает проводник Ирина Тараненко.

  •  © st.cherinfo.ru
Начальник Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Николай Макаров заверил, что усовершенствование поезда на стоимость билетов не повлияет. «На цену билетов влияет только фирменность поезда, скорость и класс обслуживания. Здесь ничего в этом плане не изменилось, но комфорт на порядок выше. Прежние вагоны с этого поезда (они 2009 года) мы поставим в состав на Адлер, — пообещал Николай Макаров. — Максимальная скорость новых вагонов — до 160 километров в час, старых — до 140 километров. Стоимость нового вагона — около 40 миллионов рублей. Срок эксплуатации этих вагонов — 40 лет, а раньше было 28. Сейчас применяются другие материалы, процесс износа очень медленный».Количество мест в новых плацкартных вагонах то же — 54. Обновленный поезд № 126 начнет курсировать в мае.

  •  © st.cherinfo.ru
https://cherinfo.ru/news/93866-v-poezde-cerepovec-moskva-poavatsa-20-novyh-vagonov

РЖД, ФПК, вагоны, Череповец
  • Илья Белов Илья Белов
    12.04.1813:04:52

    Все конечно красиво и хорошо, но пора бы начать отказываться от плацкартных вагонов в пассажирских перевозках. Мб для перевозок военных, заключенных и подходит, но для обычных людей это уже дико. Лучше бы двухэтажные вагоны клепали.

    #1025362
    • A_SEVER A_SEVER
      12.04.1813:12:47

      пора бы начать отказываться от плацкартных вагонов

      Зачем отказываться, если это многих пассажиров устраивает? Сколько раз был свидетелем — люди сперва спрашивают плацкарт, и если билетов нет, то уже тогда берут купе.

      #1025364
    • Павел Дурнов Павел Дурнов
      12.04.1815:26:34

      Поезд Череповец-Москва, это ночной поезд который идет 10 часов… Там еще и сидячие(общие) вагоны есть и они пользуются спросом!

      #1025402
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