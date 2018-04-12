Новые плацкартные вагоны в поезде «Шексна» Череповец-Москва

Сегодня железнодорожники продемонстрировали 20 новых плацкартных вагонов, которые будут курсировать в составе поезда Череповец — Москва.

В новых вагонах у каждой полки есть розетка для зарядки планшетов и телефонов, также имеются пятивольтовые USB-разъемы. По словам железнодорожников, в пути пассажиры смогут воспользоваться бесплатным вайфаем.

Снаружи установлены электронные табло с номером вагона и маршрутом. Внутри вагона и в тамбурах — камеры видеонаблюдения. «Вся информация с камер передается в штабной вагон. Во всех вагонах по два биотуалета, теперь при выходе из строя одного второй работает, а не как раньше.

Для пассажиров с инвалидностью в штабном вагоне есть специальное купе, подъемник с низких платформ. В тамбуре сделаны мостики, помогающие при посадке с высоких платформ. Все двери на электроприводе и на ручном управлении. У проводника теперь сенсорный дисплей управления», — перечислил начальник участка производства Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Сергей Финагин.Верхние полки поднимаются плавно, в вагонах установлена система кондиционирования с ультрафиолетовой очисткой воздуха. Воду также обеззараживают ультрафиолетом. Имеются датчики задымления. Снижено число элементов из пластика и фанеры.«Изучала вагон долго, в нем много нового, много нюансов. Но стало значительно комфортнее: полки легче поднимаются, двери электрические. У меня стаж 14 лет, ездила в разных вагонах, этот гораздо лучше. Пассажиры всегда приветствуют новшества. Камеры помогут во многом, в частности, следить за курильщиками», — считает проводник Ирина Тараненко.Начальник Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Николай Макаров заверил, что усовершенствование поезда на стоимость билетов не повлияет. «На цену билетов влияет только фирменность поезда, скорость и класс обслуживания. Здесь ничего в этом плане не изменилось, но комфорт на порядок выше. Прежние вагоны с этого поезда (они 2009 года) мы поставим в состав на Адлер, — пообещал Николай Макаров. — Максимальная скорость новых вагонов — до 160 километров в час, старых — до 140 километров. Стоимость нового вагона — около 40 миллионов рублей. Срок эксплуатации этих вагонов — 40 лет, а раньше было 28. Сейчас применяются другие материалы, процесс износа очень медленный».Количество мест в новых плацкартных вагонах то же — 54. Обновленный поезд № 126 начнет курсировать в мае.