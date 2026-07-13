В Твери и Торжке завершается техническое перевооружение трёх площадок компании «КСК Металлкомплект». Предприятие освоило серийный выпуск компонентов для двухэтажных пассажирских вагонов и одноэтажных вагонов нового поколения. Общие инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда — льготный заём Фонда развития промышленности.

На средства займа закупили 171 единицу оборудования: токарные центры с ЧПУ, сварочные полуавтоматы, лазерные комплексы для резки металла, компрессоры. Техника позволяет работать с листовым металлом, алюминием, фанерой и ПВХ-пластиком, выполнять сварку и термообработку.

В числе новой продукции — межэтажные профили для двухэтажных вагонов. Это несущие конструкции, которые обеспечивают жёсткость кузова. Также завод начал выпускать детали интерьера и экстерьера: обрешётки, подножки, панели пола и потолка, корпусную мебель.

После выхода на полную мощность выпуск вырастет на 28 процентов — до 1,6 миллиона деталей в месяц. Уровень локализации — 100 процентов, используется только отечественное сырьё, рассказали в ФРП.

Продукция поступает на Тверской вагоностроительный завод для сборки двухэтажных и одноэтажных вагонов габарита Т.

Ранее ГК КСК уже реализовала два проекта с участием ФРП на общую сумму более 1 миллиарда рублей: в Воронежской области наладили выпуск компонентов для вагонов метро и «Иволги», в Подмосковье открыли участок по производству компонентов для климатических систем подвижного состав