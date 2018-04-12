В январе-марте 2018 г. холдинг «Солнечные продукты» отправил на экспорт 2,2 тысячи тонн майонеза

Продукция трех жировых комбинатов холдинга — Московского, Новосибирского и Саратовского поставляется в Азербайджан, Германию, Грузию, Казахстан, Монголию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину, а также в Израиль и США.

С начала сезона (сентябрь-февраль) закупки майонеза у «Солнечных продуктов» увеличили до собственного полугодового рекорда сразу три страны — Азербайджан и Грузия — на 17%, Таджикистан — на 8%. Поставки майонеза в Таджикистан за полгода перешли за отметку в тысячу тонн.

По итогам 2017 года холдинг направил в страны-импортеры почти 8,5 тысяч тонн майонезной продукции, что составило 22% доли рынка. Лидерство по экспорту майонезных соусов «Солнечные продукты» сохраняют на протяжении последних 5 лет.

Справка «БВ». «Солнечные продукты» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на растениеводстве, производстве растительных масел и продуктов на их основе, ключевой актив ГК «Букет». Входит в тройку лидеров масложирового рынка. В состав холдинга входят аграрные предприятия, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. «Солнечные продукты» занимают 2-е место в России по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, 3-е место по объему производства фасованного маргарина и 4-е место на рынке майонезов, сохраняя лидирующие позиции во всех сегментах в домашних регионах.