ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области

В посёлке Волоконовка состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, возведённого по программе «Газпром — детям». Дата открытия неслучайна — ФОК называется «Космос» и расположен он на улице Гагарина. Строители возвели здание всего за год. Общая площадь комплекса — 8,4 тыс. кв. м.

На строительство ФОКа было выделено 350 млн рублей.

На первом этаже располагаются буфет, холл для ожидания с уютными диванами и подсобные помещения. Большой бассейн (25×11 м) для спортивного и оздоровительного плавания за одну смену могут посещать 48 человек. Второй (10×6 м), для обучения плаванию, общеразвивающих упражнений и игр, рассчитан на 15 человек в смену.

На втором этаже оборудовали тренерскую, медицинский пост, зал сухого плавания для подготовительных занятий и разминки с тренажёрами, раздевалки, душевые и две сауны.

На третьем этаже расположилась котельная крышного типа.