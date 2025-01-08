Итоги 2024 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

Итоги 2024 года: наиболее крупные новые спортивные объектыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Старом Осколе Белгородской области открылся спорткомплекс игровых видов спорта «Георгиевский»
Торжественное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Петрозаводске
Во Владикавказе открыли ледовую арену «Тагбан»
Новый спортивный комплекс открыт в Сахалинской области
В Севастополе открыли дворец водных видов спорта
Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Усолье-Сибирском
ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедово
В Челябинске открыли здание школы тхэквондо «Корё»
В Златоусте Челябинской области открыт новый биатлонный центр
В Мостовском районе Краснодарского края открыли современный центр единоборств
В Ухте Республики Коми открылся Центр единоборств имени Эдуарда Захарова
В Уфе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина
РУСАЛ построил Центр спортивных единоборств в Тайшете
В Сунже Республики Ингушетия открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
В Находке официально открыли крытую ледовую арену
В Лужниках открылся Дворец тенниса
В Воронеже открылся Дворец спорта им. Меркулова
Центр бокса открыли в Талице Свердловской области
В Нижнекамске прошло открытие многофункционального спортивного центра «СИБУР Арена НК»
В Мытищах Московской области открылся новый ФОК с бассейнами
В Перми открылся многофункциональный спорткомплекс «Энергия»
Открыт обновленный универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках»
Центр культурного развития со спортшколой открылся в Арзамасе Нижегородской области
В Новороссийске Краснодарского края торжественно открыли Центр единоборств
В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2
Спортивный комплекс «Коралл-Арена» открылся в Бежецке Тверской области
В Краснодаре открыли Дворец самбо
Новый ФОК с бассейном открыт на западе Москвы
В Перемышле Калужской области открылся новый спортивный центр «Авангард»
В Петербурге открылся новый спорткомплекс
В Марий Эл открыт центр спортивной гимнастики
В Уфе открылся Центр спортивной гимнастики
В Кисловодске открылся крупнейший муниципальный бассейн Ставрополья
В Москве открыт новый спортивный комплекс
К VIII Играм «Дети Азии» открылся новый спортивный зал «Чыпчаал» в Якутске
Под Красноярском открылся новый Дворец единоборств
Новая учебно-тренировочная база для футбольного клуба «Краснодар»
В Чебоксарах открыли сразу два крупных спортивных объекта
В Туле открылся новый спорткомплекс
В Губкинском открылся девятый на Ямале центр единоборств «Северный характер»
В Новомосковске Тульской области открыли Центр развития хоккея
В Санкт-Петербурге открыт спортивный комплекс Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина
В Георгиевске Ставропольского края открылся новый современный футбольный центр
В Боготоле Красноярского края открылся ФОК с бассейном
В Волгограде открыли «Динамо-Арену»
В Уфе открылся Дворец фехтования
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта «Волна»
Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» открыли в Дзержинске Нижегородской области
В Уфе открыли современный комплекс для гребного слалома
В Воронеже открыли новый стадион «Факел»
В Можайске открылся новый спорткомплекс для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо
Крупнейший в России центр скалолазания открылся в Москве на базе ЦСКА
В Брянске состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Пересвет»
Открыт первый в Кузбассе крытый футбольный манеж «Запсиб Арена»
«Росэлектроника» открыла в Перми первый фиджитал-центр
В тульском поселке Скуратово открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Ледовый комплекс «Монтреал» открылся в Москве
В Москве построили спортивный комплекс из стеклоблоков
В Горно-Алтайске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В макрорайоне Заозёрном Кургана открыли новый ФОК
В Югре открылись новые спортивные объекты
В Алуште ввели в эксплуатацию спортивный комплекс и гостиницу тренировочного центра «Крымский»
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termometrix
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