Итоги 2024 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

В Уфе открыли Дворец борьбы

В Старом Осколе Белгородской области открылся спорткомплекс игровых видов спорта «Георгиевский»

Торжественное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Петрозаводске

Во Владикавказе открыли ледовую арену «Тагбан»

Новый спортивный комплекс открыт в Сахалинской области

В Севастополе открыли дворец водных видов спорта

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Усолье-Сибирском

ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедово

В Челябинске открыли здание школы тхэквондо «Корё»

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В Златоусте Челябинской области открыт новый биатлонный центр

В Мостовском районе Краснодарского края открыли современный центр единоборств

В Ухте Республики Коми открылся Центр единоборств имени Эдуарда Захарова

В Уфе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина

РУСАЛ построил Центр спортивных единоборств в Тайшете

В Сунже Республики Ингушетия открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

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В Находке официально открыли крытую ледовую арену

В Лужниках открылся Дворец тенниса

В Воронеже открылся Дворец спорта им. Меркулова

Центр бокса открыли в Талице Свердловской области

В Нижнекамске прошло открытие многофункционального спортивного центра «СИБУР Арена НК»

В Мытищах Московской области открылся новый ФОК с бассейнами

В Перми открылся многофункциональный спорткомплекс «Энергия»

Открыт обновленный универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках»

Центр культурного развития со спортшколой открылся в Арзамасе Нижегородской области

© zsno.ru

В Новороссийске Краснодарского края торжественно открыли Центр единоборств

В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2

Спортивный комплекс «Коралл-Арена» открылся в Бежецке Тверской области

В Краснодаре открыли Дворец самбо

© kubzsk.ru

Новый ФОК с бассейном открыт на западе Москвы

В Перемышле Калужской области открылся новый спортивный центр «Авангард»

В Петербурге открылся новый спорткомплекс

В Марий Эл открыт центр спортивной гимнастики

© marpravda.ru

В Уфе открылся Центр спортивной гимнастики

В Кисловодске открылся крупнейший муниципальный бассейн Ставрополья

В Москве открыт новый спортивный комплекс

К VIII Играм «Дети Азии» открылся новый спортивный зал «Чыпчаал» в Якутске

Под Красноярском открылся новый Дворец единоборств

Новая учебно-тренировочная база для футбольного клуба «Краснодар»

В Чебоксарах открыли сразу два крупных спортивных объекта

© static.mk.ru

© static.mk.ru

В Туле открылся новый спорткомплекс

В Губкинском открылся девятый на Ямале центр единоборств «Северный характер»

В Новомосковске Тульской области открыли Центр развития хоккея

В Санкт-Петербурге открыт спортивный комплекс Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина

В Георгиевске Ставропольского края открылся новый современный футбольный центр

В Боготоле Красноярского края открылся ФОК с бассейном

В Волгограде открыли «Динамо-Арену»

В Уфе открылся Дворец фехтования

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта «Волна»

Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» открыли в Дзержинске Нижегородской области

В Уфе открыли современный комплекс для гребного слалома

В Воронеже открыли новый стадион «Факел»

В Можайске открылся новый спорткомплекс для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо

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Крупнейший в России центр скалолазания открылся в Москве на базе ЦСКА

В Брянске состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Пересвет»

Открыт первый в Кузбассе крытый футбольный манеж «Запсиб Арена»

© minstroykuzbass.ru

«Росэлектроника» открыла в Перми первый фиджитал-центр

В тульском поселке Скуратово открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Ледовый комплекс «Монтреал» открылся в Москве

© m24.ru

В Москве построили спортивный комплекс из стеклоблоков

В Горно-Алтайске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

В макрорайоне Заозёрном Кургана открыли новый ФОК

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В Югре открылись новые спортивные объекты

В Алуште ввели в эксплуатацию спортивный комплекс и гостиницу тренировочного центра «Крымский »

© sun9-26.userapi.com

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