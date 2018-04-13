Новый полевой пункт управления 2-й общевойсковой армии представили в ЦВО

В ходе контрольной проверки поднятых по тревоге воинских частей Самарского гарнизона командующему войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанту Александру Лапину представили новый полевой пункт управления 2-й общевойсковой армии.

Пункт управления представляет собой новое поколение средств автоматизации управления оперативно-тактического звена, телекоммуникационных и локационных систем. В его состав входят около 20 современных автоматизированных подвижных единиц на базе «КамАЗ», таких как АПЕ-3.1 и АПЕ-5, СМТ, а также комплекс выносных средств автоматизации.

Оснащение пункта управления новым оборудованием и военной техникой позволило почти в два раза сократить время на его развертывание, автоматизировать ряд задач, существенно повысить эффективность работы офицеров.