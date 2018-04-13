Добавить статью
Армия и Флот

Новый полевой пункт управления 2-й общевойсковой армии представили в ЦВО

  •  © topwar.ru

В ходе контрольной проверки поднятых по тревоге воинских частей Самарского гарнизона командующему войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанту Александру Лапину представили новый полевой пункт управления 2-й общевойсковой армии.

Пункт управления представляет собой новое поколение средств автоматизации управления оперативно-тактического звена, телекоммуникационных и локационных систем. В его состав входят около 20 современных автоматизированных подвижных единиц на базе «КамАЗ», таких как АПЕ-3.1 и АПЕ-5, СМТ, а также комплекс выносных средств автоматизации.

Оснащение пункта управления новым оборудованием и военной техникой позволило почти в два раза сократить время на его развертывание, автоматизировать ряд задач, существенно повысить эффективность работы офицеров.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/b7f1a0f52dc67b8f30f91bb46fac8ff9f279093a98fe1860e15e1dc29002ed4e

Министерство обороны, ЦВО, пункт управления атмии
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.04.1811:56:43

      Да. Все лишь 71 топор посадили из 103.   

      Будем работать над ошибками.

      #1026079
      • Human RS Human RS
        14.04.1813:50:46

        В основном ведь работало старое сирийское ПВО.

        #1026089
        • Watcorg Сидоров Watcorg Сидоров
          14.04.1815:33:49

          Не в основном, а только она и работала, это подтвердил даже американский генерал. А то, что всего 71 из 103 это не значит, что не смогли перехватить,а значит, что на том направлении ПВО было слабее. А судя по тому, что вообще нету потерь, то скорее всего заброшенные объекты. Зачем трать ракеты ПВО для защиты ненужных объектов. Там где нужно было, ПВО отработало на 100%=)

          Отредактировано: Watcorg Сидоров~15:35 14.04.18
          #1026110
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,