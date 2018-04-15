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Транспорт и логистика

Дан старт работе погрузочного оборудования третьей очереди АО «Восточный порт» в Находке

Включение механизмов одного из четырех реклаймеров, установленных на третьей очереди, показало, что оборудование готово к эксплуатации. Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation.

  •  © primorsky.ru

Реклаймеры передвигаются вдоль угольных штабелей по специальным рельсам. Технологические особенности погрузочных машин позволяют обеспечить экологичную перевалку угля. С вводом в эксплуатацию третьей очереди в АО «Восточный Порт» будут работать 8 реклаймеров — 4 аналогичных машины уже обслуживают угольный терминал.

Сегодня готовность третьей очереди специализированного угольного комплекса — крупнейшего частного портового инвестпроекта на Дальнем Востоке — составляет свыше 90%. Общий объем инвестиций в проект составляет 32 млрд рублей. Запуск третьей очереди эксплуатацию запланирован в 2018 году.

  •  © primorsky.ru
  •  © primorsky.ru

http://www.vostport.ru/press-center/press-releases/detail.php?ID=1975

Приморский край, Порт Восточный
  • Антон Никитин Антон Никитин
    15.04.1810:18:41

    Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation

    А было бы еще лучше, если бы этот миллиард вложили в отечественную экономику, заказав этот агрегат у нас. Раньше же где-то их строили, не может быть, чтобы наша тяжелая промышленность не смогла вопроизвести то, что раньше серийно делалось

    #1026220
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    15.04.1813:16:34

    А разве многоковшовые экскаваторы у нас не выпускаются?А как же Ижорские заводы и Уралмаш?"Молодцы",что скажешь…      

    #1026240
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