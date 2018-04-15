Дан старт работе погрузочного оборудования третьей очереди АО «Восточный порт» в Находке

Включение механизмов одного из четырех реклаймеров, установленных на третьей очереди, показало, что оборудование готово к эксплуатации. Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation.

Реклаймеры передвигаются вдоль угольных штабелей по специальным рельсам. Технологические особенности погрузочных машин позволяют обеспечить экологичную перевалку угля. С вводом в эксплуатацию третьей очереди в АО «Восточный Порт» будут работать 8 реклаймеров — 4 аналогичных машины уже обслуживают угольный терминал.

Сегодня готовность третьей очереди специализированного угольного комплекса — крупнейшего частного портового инвестпроекта на Дальнем Востоке — составляет свыше 90%. Общий объем инвестиций в проект составляет 32 млрд рублей. Запуск третьей очереди эксплуатацию запланирован в 2018 году.