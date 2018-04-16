«АЭМ-технологии» изготовила днище корпуса реактора по проекту ВВЭР-ТОИ

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовила днище корпуса реактора для энергоблока № 1 Курской АЭС-2. Это первый из ядерных реакторов по проекту ВВЭР-ТОИ, который производится в контуре Госкорпорации «Росатом».

Операция прошла в два этапа. На термопрессовом участке Волгодонского филиала компании «АЭМ-технологии» «Атоммаш» была произведена разгибка поковки. Кованую стальную заготовку в форме трубы под давлением пресса разогнули в лист металла. Это единственный способ, позволяющий получить бесшовную листовую заготовку требуемых габаритных характеристик. Второй этап операции — штамповка днища. Заготовка прошла трехступенчатый нагрев на протяжении 6 часов при максимальной температуре 1070 градусов. Далее лист весом в 64 тонны и толщиной 300 мм поместили в специально изготовленную штамповую оснастку и выполнили операцию по штамповке на прессе усилием 12 тыс. тонносил.

ВВЭР-ТОИ («типовой оптимизированный, информатизированный») — логическое развитие энергоблоков поколения 3+ и эволюционный шаг в совершенствовании конструкции корпусов реакторов для реакторных установок большой мощности. Данный тип реакторной установки предусматривает увеличение габаритов обечайки активной зоны корпуса реактора, применение усовершенствованных сварочных материалов, а также оптимизацию конструкции парогенераторов. В проекте ВВЭР-ТОИ учитывается многолетний опыт сооружения и эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР. Проектные решения оптимизированы с целью обеспечения высоких экономических показателей при максимальном уровне безопасности работы блока.