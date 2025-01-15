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rvk 15 января 2025, 15:51 194 Энергетика и ТЭК

Росатом приступил к подготовке физического пуска Курской АЭС-2

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Специалисты госкорпорации уже приступили к подготовительным работам физического пуска возводящейся Курской АЭС-2 — в ближайшее время в реактор будет загружено ядерное топливо — рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава «Росатома» Алексей Лихачев

 © techcult.ru

Как уточнил Лихачев, политическая ситуация и наложенные на Россию санкции приводят к тому, что во многих отраслях в стране весьма активно принимаются решения, позволяющие сократить, а в перспективе и полностью убрать зависимость от зарубежных поставок, как товаров, так и услуг.

Несмотря на то, что в Курской области наблюдается непростое положение, связанное с действиями Украины, строительные и наладочные работы на Курской АЭС-2 не прекращаются, инженеры перешли на этап холодно-горячей обкатки и готовят оборудование к физическому пуску.

«Нам оппоненты политические России жизнь легче не делают. Любое ограничение, любая санкция рождает движение к тому, чтобы не обойти санкцию, а чтобы найти решение, которое позволит больше вообще не зависеть от той или иной внешней поставки, будь то товар или услуга. Конечно же, мы живем в рамках специальной военной операции. И в этом смысле на ту же стройку в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ (Вооруженных сил Украины) в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску, уже вышли на холодно-горячую обкатку. Трудовой коллектив это тоже раззадоривает, понимаете», — сказал он

Строительство Курской АЭС-2 предусмотрено в утвержденном в ноябре 2013 года Правительством РФ документе — «Схема территориального планирования РФ в области энергетики», где определены сроки сооружения энергоблоков №№ 1,2,3,4, Курской АЭС -2.

Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение энергоблоков № 1, и № 2 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатации.

Станция соистоит из двух блоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-ТОИ, относящимися к поколению III+, каждый мощностью 1255 МВт. Суммарная модность станции ~ 2510 МВт. Тепловая мощность реактора — 3312 МВт.

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  • rvk
  • 1
росатом, аэс, курская аэс-2, курская область
  • Нет аватара termometrix
    15.01.2516:28:09

    Самое важное-это безопасность в регионе и на площадке.

    О том, что ситуация в Курской области сложна, было известно еще в октябре, когда Росатом давал обещание, что первый блок новой АЭС должен «быть запущен до конца года».Планируется строительство еще двух блоков: третьего и четвертого.Надеемся, что строительство начнется как можно скорее.

    Желаю успехов, дальнейшего развития и надежной эксплуатации Курской АЭС-2. Во многом это пионерский проект нового поколения для российской атомной промышленности и энергетики.

    #1295590
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