Росатом приступил к подготовке физического пуска Курской АЭС-2

Специалисты госкорпорации уже приступили к подготовительным работам физического пуска возводящейся Курской АЭС-2 — в ближайшее время в реактор будет загружено ядерное топливо — рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава «Росатома» Алексей Лихачев

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Как уточнил Лихачев, политическая ситуация и наложенные на Россию санкции приводят к тому, что во многих отраслях в стране весьма активно принимаются решения, позволяющие сократить, а в перспективе и полностью убрать зависимость от зарубежных поставок, как товаров, так и услуг.

Несмотря на то, что в Курской области наблюдается непростое положение, связанное с действиями Украины, строительные и наладочные работы на Курской АЭС-2 не прекращаются, инженеры перешли на этап холодно-горячей обкатки и готовят оборудование к физическому пуску.

«Нам оппоненты политические России жизнь легче не делают. Любое ограничение, любая санкция рождает движение к тому, чтобы не обойти санкцию, а чтобы найти решение, которое позволит больше вообще не зависеть от той или иной внешней поставки, будь то товар или услуга. Конечно же, мы живем в рамках специальной военной операции. И в этом смысле на ту же стройку в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ (Вооруженных сил Украины) в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску, уже вышли на холодно-горячую обкатку. Трудовой коллектив это тоже раззадоривает, понимаете», — сказал он

Строительство Курской АЭС-2 предусмотрено в утвержденном в ноябре 2013 года Правительством РФ документе — «Схема территориального планирования РФ в области энергетики», где определены сроки сооружения энергоблоков №№ 1,2,3,4, Курской АЭС -2.

Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение энергоблоков № 1, и № 2 Курской АЭС после окончания срока их эксплуатации.

Станция соистоит из двух блоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-ТОИ, относящимися к поколению III+, каждый мощностью 1255 МВт. Суммарная модность станции ~ 2510 МВт. Тепловая мощность реактора — 3312 МВт.

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