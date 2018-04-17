Завод по производству алюминиевых профилей запущен в Ингушетии
В Республике Ингушетия начал работу новый завод, где будут производить алюминиевые профили.
Строительством завода занималась компания «РИАК». Предприятие находится на промышленно-инвестиционной площадке в Али-Юрт. В общей сложности для реализации проекта было инвестировано 436,7 миллиона рублей.
Благодаря заводу в Ингушетии будут открыты 220 новых рабочих мест. Предприятие начнет выпуск более тысячи видов алюминиевых профилей, утвержденных государственными стандартами.
17.04.1813:23:15
17.04.1814:18:04
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