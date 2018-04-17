Завод по производству алюминиевых профилей запущен в Ингушетии

В Республике Ингушетия начал работу новый завод, где будут производить алюминиевые профили.

Строительством завода занималась компания «РИАК». Предприятие находится на промышленно-инвестиционной площадке в Али-Юрт. В общей сложности для реализации проекта было инвестировано 436,7 миллиона рублей.

Благодаря заводу в Ингушетии будут открыты 220 новых рабочих мест. Предприятие начнет выпуск более тысячи видов алюминиевых профилей, утвержденных государственными стандартами.