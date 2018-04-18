Линия производства обоев запущена в Пензенской области

ООО «Маякпринт» (входит в холдинг ОАО «Маяк») специализирующееся на выпуске обоев, запустило третью обойно-печатную линию. Это линия Olbrich девятицветной печати двойной ширины, мощностью 1,75 млн кусков в год виниловых обоев на основе нетканых композитных материалов.

Стоимость инвестиционного проекта — около 470 млн рублей. В результате его реализации дополнительно создано 29 рабочих мест.

За счёт этого объемы выпуска продукции планируется увеличить на четверть. Кроме того, будет расширен ассортимент производимых товаров.

Первая линия была запущена в эксплуатацию в 2011 году, вторая — четыре года спустя.