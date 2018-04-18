Линия производства обоев запущена в Пензенской области
ООО «Маякпринт» (входит в холдинг ОАО «Маяк») специализирующееся на выпуске обоев, запустило третью обойно-печатную линию. Это линия Olbrich девятицветной печати двойной ширины, мощностью 1,75 млн кусков в год виниловых обоев на основе нетканых композитных материалов.
Стоимость инвестиционного проекта — около 470 млн рублей. В результате его реализации дополнительно создано 29 рабочих мест.
За счёт этого объемы выпуска продукции планируется увеличить на четверть. Кроме того, будет расширен ассортимент производимых товаров.
Первая линия была запущена в эксплуатацию в 2011 году, вторая — четыре года спустя.
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- Седое Лихо
- 18.04.201812:59
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