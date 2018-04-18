ВМФ РФ в 1-м квартале 2018 получил новые корабли и военную технику

Военно-морской флот (ВМФ) России получил в первом квартале 2018 года атомную подлодку, три корабля, два вертолета и почти 50 ракет «Калибр», сообщил в среду замминистра обороны РФ, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

«В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолёта, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», — сказал замминистра.

В частности, в Мурманске принято в состав флота судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», изготовленное на судостроительном заводе «Северная верфь», а дивизия подводных лодок Северного флота получила после ремонта на заводе «Звездочка» ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула». Кроме того, очередная партия крылатых ракет морского базирования «Калибр» готова к отгрузке в конструкторском бюро (КБ) «Новатор» в Екатеринбурге, сообщил замминистра.