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Армия и Флот

ВМФ РФ в 1-м квартале 2018 получил новые корабли и военную технику

  •  © www.militarynews.ru

Военно-морской флот (ВМФ) России получил в первом квартале 2018 года атомную подлодку, три корабля, два вертолета и почти 50 ракет «Калибр», сообщил в среду замминистра обороны РФ, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

«В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолёта, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», — сказал замминистра.

В частности, в Мурманске принято в состав флота судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», изготовленное на судостроительном заводе «Северная верфь», а дивизия подводных лодок Северного флота получила после ремонта на заводе «Звездочка» ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула». Кроме того, очередная партия крылатых ракет морского базирования «Калибр» готова к отгрузке в конструкторском бюро (КБ) «Новатор» в Екатеринбурге, сообщил замминистра.

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=479671

армия, флот, кораблестроение, гособоронзаказ
  • Bdd Bdd
    18.04.1817:02:47

    интересно сколько КР можем позволить себе? как амеры отстрелять сотню за день — это полугодовой запас? или есть чо?

    #1027362
    • Николай Мясников Николай Мясников
      18.04.1817:26:39

      У них с этим дело, к сожалению, поставлено широко. Только эсминец класса Арли Бёрк, если мне не изменяет память, имеет не 59 ли пусковых шахт для «томагавков»? (извиняюсь, если все же путаю) Но у них совсем другая система частной оборонной промышленности, работающей по принципу «чем больше сделать — тем лучше». А уже лоббисты в Конгрессе и Пентагоне выбивают под все новую военную технику, боеприпасы и ракеты все более и более солидные суммы. Отсюда, кстати, у амеров и такая любовь повсюду начинать войны — любая война для них (или война с их оружием) — это солиднейшие оборонные заказы для их частной оборонки.

      А вот график роста курса акций корпорации Ratheon - производителя тех самых «томагавков», одного из гешефтополучателей Арабской весны

      •  © pbs.twimg.com

      Отредактировано: Николай Мясников~17:31 18.04.18
      #1027374
      • Александр Жигульских Александр Жигульских
        18.04.1818:29:14

        Шахт он и больше имеет, они универсальные, а вот сколько несет конкретно томагавков — это зависит от задачи. Обычно их там не больше 8ми, но в ударном варианте да, якобы до 56, хотя в Сирии вон один эсминец больше 30ти не пускал.

        Вообще, встречал в открытой печати, что томагавков всех модификаций за годы производства выпустили порядка 7000 штук, что с одной стороны много, а с другой стороны по двести штук в год в среднем, примерно столько же, сколько сейчас выпускается калибров.

        Отредактировано: Александр Жигульских~18:37 18.04.18
        #1027391
  • Нет аватара boxer
    18.04.1817:25:58

    Вообще-то *Тулу* сдали еще в конце декабря 2017 г.

    #1027372
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