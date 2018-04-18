«Азимут» получила последний Сухой Суперджет 100 в рамках контракта

Очередной самолет Сухой Суперджет пополнил парк российской авиакомпании «Азимут» 18 апреля 2018 года, таким образом, компания Гражданские самолеты Сухого завершила поставки Сухой Суперджет в «Азимут» в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией — об этом порталу «Сделано у нас» сообщила пресс-служба ГСС.

«Наши контрактные обязательства перед ГТЛК и авиакомпанией „Азимут“ были реализованы в запланированные сроки. Сложившийся опыт сотрудничества, особенно в условиях формирования новой для рынка авиакомпании, флот который состоит исключительно из самолетов нашего производства, позволяет нашей компании рассчитывать на дальнейшую плодотворную совместную работу, в том числе на благо развития регионального авиасообщения на Юге России», — сказал президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.