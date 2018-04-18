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Авиация

«Азимут» получила последний Сухой Суперджет 100 в рамках контракта

  •  © Фото из открытых источников

Очередной самолет Сухой Суперджет пополнил парк российской авиакомпании «Азимут» 18 апреля 2018 года, таким образом, компания Гражданские самолеты Сухого завершила поставки Сухой Суперджет в «Азимут» в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией — об этом порталу «Сделано у нас» сообщила пресс-служба ГСС.

«Наши контрактные обязательства перед ГТЛК и авиакомпанией „Азимут“ были реализованы в запланированные сроки. Сложившийся опыт сотрудничества, особенно в условиях формирования новой для рынка авиакомпании, флот который состоит исключительно из самолетов нашего производства, позволяет нашей компании рассчитывать на дальнейшую плодотворную совместную работу, в том числе на благо развития регионального авиасообщения на Юге России», — сказал президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.


  • rvk
  • 18.04.201818:45
  • 2
Азимут, SSJ100
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    19.04.1800:08:53

    Счёт 12:6 в пользу переданных?

    Ну как там «закрома Родины» опустели, или ещё не все?   

    #1027520
  • rvk rvk
    19.04.1800:10:15

    К сожалению в пресс-релизе ГСС не указали ни серийник не номер борта. Сколько не искал так и не понял что это за борт.

    #1027522
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