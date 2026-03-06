Компания «Азимут» (входит в Ростех) установила цифровой радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 в аэропорту Менделеево на острове Кунашир. Это самый южный остров Большой Курильской гряды.

Новое оборудование позволяет самолетам взлетать и садиться в условиях плотных туманов, которые здесь не редкость. Радар точнее предшественников определяет положение воздушных судов и повышает пропускную способность аэропорта. Он также улучшает качество обмена информацией с самолетами и снижает нагрузку на диспетчеров. Среди других плюсов — компактность и низкое энергопотребление.

Как отметили в «Азимуте», установка радара поможет решить давнюю проблему авиасообщения с островом. Раньше из-за туманов аэропорт часто работал с перебоями. Теперь диспетчеры смогут управлять движением независимо от погоды, что улучшит транспортную доступность Кунашира и будет способствовать развитию туризма.

Аналогичное оборудование «Азимута» уже работает на Чукотке, Курилах, Ямале и в других районах Крайнего Севера.

«Азимут» — российский разработчик и производитель аэронавигационных систем. Компания выпускает средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также реализует проекты оснащения аэродромов под ключ.