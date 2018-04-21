Новости здравоохранения

В Красноярске в микрорайоне Черёмушки открылся филиал городской стоматологической поликлиники

Филиал Красноярской городской стоматологической поликлиники № 1 открылся по адресу ул. Спортивная, 184 для организации «в шаговой доступности» стоматологической помощи жителям микрорайона Черемушки, пос. Энергетики, ул. Борисевича краевого центра. В филиале будут оказывать плановую и неотложную стоматологическую терапевтическую помощь. В день здесь смогут принимать до 120 пациентов.

Родильное отделение Тяжинской районной больницы открылось после капитального ремонта





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Родильное отделение расположено в хирургическом корпусе на площади 570 кв. м. В ходе капитального ремонта обновлены системы отопления, вентиляции, канализации, смонтировано новое энергосохраняющее освещение и система централизованной подачи кислорода, а также установлены новые дверные блоки, сантехника, новая противопожарная система. В санитарных комнатах появились душевые кабины.

В обновленном отделении три индивидуальных родильных зала, в том числе изолированный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями, пять палат совместного пребывания «Мать и дитя», три двухместные палаты для лечения патологии беременности. Для оказания качественных медицинских услуг приобретено новое оборудование, в том числе реанимационное место для новорожденных, современная акушерская кровать, специальная фото-лампа для новорожденных.

Комплексный центр оздоровления, отдыха и развития после капитальной реконструкции открыли в Прокопьевском районе Кемеровской области





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Центр расположен в пос. Большой Керлегеш, он включает детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юность», спортивно-оздоровительный комплекс и фельдшерско-акушерский пункт.

В открытии объекта приняли участие заместитель губернатора Елена Пахомова, глава Прокопьевского района Наталья Шабалина и генеральный директор «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев.

Как сообщили в администрации Прокопьевского района, в целом на капитальную реконструкцию центра компания «СУЭК» направила более 30 млн рублей. Оснащение здания проведено за счет средств местного бюджета.

На Сахалине в Томаринском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт





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Современный медицинский объект построен в селе Парусное, его общая площадь составляет 150 квадратных метров. В просторном здании созданы условия для оказания медико-санитарной помощи, здесь же находится и квартира для фельдшера. Всего за последние три года в Сахалинской области введено в эксплуатацию 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулатории.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Черепановском районе Новосибирской области





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Новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Майский Черепановского района предназначен для обслуживания населенного пункта численностью до 800 человек. В торжественном открытии социально значимого учреждения 28 марта приняли участие жители Черепановского района, представители органов местного самоуправления.

В Свердловской области открылось первое в истории модульное здание общеврачебной практик

В поселке станции Азиатская Свердловской области 16 марта открыто модульное здание общеврачебной практики. Это первый подобный медицинский пункт не территории региона.

В Новооскольском районе Белгородской области открыли новый офис семейного врача





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Торжественное событие состоялось в селе Солонец- Поляна

В Ачинске после капремонта открыли детскую поликлинику





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Крупномасштабный ремонт был проведен менее чем за полгода. За это время проведены общестроительные и электромонтажные работы, заменена сантехника и вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, установлена навигация, сделана открытая регистратура и зоны отдыха для пациентов, в том числе для маломобильных групп населения. Кроме того, поликлинику оборудовали новой мебелью и медицинским оснащением. А для комфортного пребывания маленьких ачинцев, стены больницы теперь украшают красочные аппликации с героями из мультфильмов.

На эти цели было израсходовано около 15,5 млн. рублей.





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Новый модульный ФАП работает в деревне Ашит Краснокамского района Башкирии





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