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Ivan_82 08 января 2025, 15:49 Медучреждения

Итоги строительства и ремонта медучреждений в Москве в 2024 году

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В 2024 году в столице построили 13 ĸрупных медучреждений, а также провели реконструкцию ряда корпусов многопрофильных стационаров. Вот некоторые из них:

Травматологический корпус ГКБ № 31 им. академика Г. М. Савельевой.

 © www.sobyanin.ru

ММКЦ «Коммунарка», а вместе с ней и сеть онкологической помощи приросла Центром ядерной медицины.

 © www.sobyanin.ru

После реконструкции в практически полностью перестроенном здании вновь заработал лечебный корпус № 2 ГКБ имени В.В. Вересаева.

 © www.sobyanin.ru

Буквально за пару недель до Нового года открылся флагманский центр ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

Кроме того, проведен капитальный ремонт приемных отделений многопрофильных стационаров, что позволило перевести их на работу по новому стандарту экстренной помощи. Уже сейчас 70% пациентов получают лечение в течение 2 часов, в целом скорость оказания экстренной помощи увеличилась в 1,5 раза.

Многое было сделано и для развития амбулаторной сети. По новому московскому стандарту заработали еще 70 поликлиник, а всего в городе насчитывается уже 271 обновленное здание. Таким образом, программа реализована на 80%. В 2025 году планируется ее завершить.

Амбулаторную сеть усилили четырьмя новыми поликлиниками.

 © www.sobyanin.ru

Также открыли сразу четыре центра женского здоровья. Специализированные клиники, оснащенные современным оборудованием, позволяют оказывать женщине всю необходимую помощь в стенах одного здания.

 © www.sobyanin.ru

А в мае открылись первые два Центра ментального здоровья, которые предлагают современные методы индивидуальной и групповой терапии, включая тренинги и методы инструментальной терапии.

 © www.sobyanin.ru

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Источник: https://www.sobyanin.ru/obekty-zdra...-stroitelstva-i-kapitalnogo-remonta

  • Ivan_82
  • 1
здравоохранение, медицина, Москва, итоги,
  • Нет аватара termometrix
    08.01.2516:46:31

    Травматологический корпус ГКБ № 31 им. академика Г. М. Савельевой в Москве

    Добавил информацию в свой обзор, хотя не было никаких новостей об официальном открытии.

    Спасибо большое!

    Отредактировано: termometrix~16:58 08.01.25
    #1295239
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