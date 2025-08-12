Медицинский теплоход «Святитель Лука» отправился из Коломны в Югру

© kolomnagrad.ru

После успешного завершения ходовых испытаний в Коломне уникальный теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» отправился в свой первый рейс — в Югру. Часть маршрута он совершит по Северному морскому пути: сперва из Коломны в Архангельск, затем — Северным морским путём на буксире в Салехард, а оттуда своим ходом направится в Ханты-Мансийск, где состоится официальная передача судна владельцу. По прибытии в югорскую столицу новый водный транспорт пройдет проверку системы борта и установку медицинского оборудования.

Теплоход разработали для высококачественного лечения жителей отдалённых территорий Югры. Судно собирали в Московской области, в Коломне, специально по заказу Автономного учреждения Югры «Центр профессиональной патологии». Теплоход будет оснащён современным медицинским оборудованием, которое позволит диагностировать сердечно-сосудистые и онкологические заболевания на ранних стадиях. Размеры плавполиклиники впечатляют: 65 метров в длину и 10 — в ширину. На главной палубе находится 25 медицинских кабинетов со всеми необходимыми удобствами. Скорость плавучего госпиталя составляет 21 километр в час. Ожидаемое время прибытия в Югру — начало сентября. Плавсредство выйдет в рейс уже в следующем году.

Благодаря специально спроектированной носовой части и небольшой осадке, «Святитель Лука» способен причаливать к необорудованным берегам, что принципиально важно для северных рек. Киль судна заложили в Коломне 5 октября 2023 года.

