Журналистам показали очередной этап появления аэровокзала в Южно-Сахалинске. Фоторепортаж

Прямо за забором от багажного отделения аэропорта Хомутово в Южно-Сахалинске кипит строительство нового аэровокзального комплекса островной столицы. В двух котлованах, как муравьи, копошатся около 180 рабочих, которые занимаются опалубкой, армированием и обустройством фундамента главного корпуса будущего аэровокзала. На данный момент залито 2,5 тысячи кубометров бетона.

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска стартовало в октябре 2017. Завершить возведение комплекса общей площадью более 38 тысяч квадратных метров планируют к концу 2019 года. Общая стоимость работ по возведению объекта составляет 6,7 миллиарда рублей.

Фактически работы начались в октябре прошлого года — тогда строители занимались планированием территории, раскопкой котлованов и выносом коммуникаций. К возведению каркаса здания из корейских металлоконструкций планируют приступить только в мае. Строители рассчитывают, что к этому времени придет первая партия тяжелого груза из Страны утренней свежести.

— Объем сделанных работ, связанных с фундаментом, мы оцениваем примерно на 40 процентов. Идем в срок, никаких опасений, что мы не успеем, нет. Фундамент завершим в июле-августе текущего года, а сам аэропорт в конце 2019, — говорит заместитель гендиректора по гражданскому строительству ООО «СМК68» Юрий Неверов.

По словам коллег-журналистов, которые посещали стройплощадку в декабре, кардинально здесь ничего не меняется. Между тем, отмечают эксперты, проделан внушительный объем невидимых для глаз обывателя работ: проложено 12,5 километра линий связей, 1,5 километра кабеля, построена и введена в эксплуатацию комплексная трансформаторная подстанция, обустроены необходимые пожарные резервуары, заложен фундамент под дизельную станцию и ее емкости, ведется строительство котельной.

— В фундаменте, который станет основой для главного корпуса здания, установлены блоки анкерных болтов, к которым будут крепиться конструкции каркаса здания, то есть металлоконструкции, которые мы ожидаем. Кроме того, по проекту мы используем более прочную арматуру: вместо А-400 класс А-500. Диаметр тот же, но по физико-химическим свойствам она прочнее, — объясняет инженер производственно-технического отдела ООО «СМК68» Александр Павленко.

Параллельно с закладкой фундамента под основной корпус аэровокзального комплекса ведется строительство здания новой котельной, с помощью которой будут отапливать будущую воздушную гавань. Уже есть фундамент и возведен металлокаркас, в монтажном положении закреплены шесть котлов. Впереди — работы по обшивке здания, внутренние работы, обустройство резервуаров для топлива и сварка (строители будут крепить горелки к котлам).

Планируется, что в будущем объект будет работать на голубом топливе, хотя и проектировался под жидкое. Поскольку устройство газовых сетей находится за пределами компетенции дирекции аэропорта, пока трубы будут подводить, решено, в качестве резервного варианта, наладить работу объекта именно на жидком топливе. Котельная заработает уже к августу.

— Стадия готовности объекта оценивается как средняя. В котельной шесть котлов, которые сейчас в монтажном положении, окончательно прикрепят после дымовых труб. Котлы «Висман», горелки универсальные, которые могут работать как на газе, так и на жидком топливе. Планируем завершить работы по наладке котельной на жидком топливе к августу. А на газ выйдем чуть позже. Сама газовая система потребует небольшой реконструкции уже внутри построенной котельной, установки вспомогательных механизмов на котлы. Сейчас проектируют распределительный щит. Надеемся, что отопительный сезон 2019-2020 года мы встретим с газом, — рассказывает главный инженер АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Андрей Тумайкин.

Руководитель компании «ПрогрессТех» Дмитрий Лукин презентовал собравшимся компьютерную BIM-модель будущего аэровокзального комплекса, которая позволяет послойно визуализировать процесс «роста» здания, увидеть его ключевые узлы, а даже «пройтись» по залам терминала в специальных очках. В течение всего строительства эта модель постоянно дополняется. Задача технологии только одна — быть эффективной, то есть снижать непроизводственные издержки.

— С помощью технологии информационного моделирования мы послойно визуализируем все проектные решения. Самое главное — можем увидеть нестыковки различных разделов проекта между собой, то есть с помощью БИМ-модели мы выявляем коллизии. Мы уже выявили несколько таких несоответствий, которые не видны глазу даже экспертов, которые принимали проект в варианте чертежей. Благодаря такой визуализации и оперативной работы с генпроектировщиком по этим особенностям, мы ликвидируем издержки. Иначе подрядчику пришлось бы решать этот вопрос локально, уже на стройке, подключая надзорных специалистов и тратить время на изменения конструктивных решений. А мы уменьшили простой по этим вопросам, — пояснил руководитель компании «ПрогрессТех» Дмитрий Лукин.

Директор аэропорта Южно-Сахалинска Никита Полонский озвучил предварительные итоги голосования за дизайн-проекты . Сахалинцам предлагали выбрать из семи вариантов. В результате два лидера — пятый «морской» и седьмой «технологичный» эскизы.

— Накануне у нас прошло техническое совещание с проектировщиками. На нем мы обговорили возможности реализации, слабые и сильные стороны обоих вариантов. В итоге мы больше склоняемся к седьмому варианту, его будет проще реализовать и легче эксплуатировать, — заметил Полонский.

Между тем вариант внутреннего облика аэропорта окончательно не утвержден — последнее слово за главой области. Во всех эскизах дизайнеры старались передать основные «фишки» Сахалина — абрисы сопок, морские цвета, яркость неба и оттенки песка.

Представителей предприятий-авиаперевозчиков интересовал не столько внешний вид, сколько комфортность будущих терминалов для пассажиров. В частности, Никите Полонскому задали вопрос о гостинице в здании аэропорта для людей, чьи рейсы, к примеру, задерживают. Сахалинская погода обычно богата на такие сюрпризы.

— Строить в самом здании аэровокзала полноценную гостиницу смысла нет. Но о создании капсульного отеля, допустим, на 30 мест мы всерьез думаем. Я даже специально пожил четыре часа в подобной гостинице в Шереметьево, внимательно все изучил, сфотографировал. У нас на третьем этаже будет место для размещения подобного капсульного отеля, — сказал Никита Полонский и напомнил, что проектом на территории аэровокзального комплекса планируется возведение полноценной гостиницы на 150 мест. Там хватит места и для пассажиров, и для туристов, и для экипажей.