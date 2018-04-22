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Фотофакты

Морской тральщик «Иван Антонов»

Морской тральщик «Иван Антонов» -1-й серийный корабль проекта 12700 «Александрит»:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Для сравнения «Александр Обухов» — головной тральщик проекта 12700:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru


Санкт-Петербург, Средне-Невский судостроительный завод, СНСЗ, тральщик, 12700, Иван Антонов
  • Armine Armine
    22.04.1800:22:09

    У головного нос покатый и нет ограждения на носу   

    «Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств"(c)

    Новости+

    #1028662
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.04.1800:35:51

      У головного нос покатый и нет ограждения на носу

      Дык, морду лица серийного уже с год обсуждают. Там палубу бака перенесли, и клюзы… Да сафсем морда другая    

      #1028663
    • A_SEVER A_SEVER
      22.04.1800:42:49

      У головного нос покатый и нет ограждения на носу
      Это ограждение называется фальшборт.

      У серийных кораблей увеличена высота борта в носовой части корпуса, соответственно нет выреза между бортом и фальшбортом. Якорные клюзы и шпигаты для слива воды подняты выше.

      Было:

      •  © Фото из открытых источников
      Стало:
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~09:39 22.04.18
      #1028664
  • Нет аватара alex_uns
    22.04.1800:52:18

    А мне интересен слип. Он же уже почти готов.)))

    Скоро вынимаем ограждение из труб и Иван Антонов спущен на воду.))

    #1028667
    • A_SEVER A_SEVER
      22.04.1800:55:12

      Скоро вынимаем ограждение из труб
      В принципе тральщик можно спустить на воду и до их извлечения.    

      #1028668
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        22.04.1800:59:25

        Холмс, но как?    

        #1028670
        • A_SEVER A_SEVER
          22.04.1801:06:01

          но как?
          Элементарно — будет пока тут плавать:
          •  © Фото из открытых источников

          А потом трубы уберут и выведут тральщик к достроечной набережной.

          #1028673
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.04.1800:57:16

      А хрен его знает. Они же его топили шоб снизить уровень. Это не могло не отразится на сроке

      #1028669
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