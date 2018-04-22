Морской тральщик «Иван Антонов»
Морской тральщик «Иван Антонов» -1-й серийный корабль проекта 12700 «Александрит»:
Для сравнения «Александр Обухов» — головной тральщик проекта 12700:
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
Морской тральщик «Иван Антонов» -1-й серийный корабль проекта 12700 «Александрит»:
Для сравнения «Александр Обухов» — головной тральщик проекта 12700:
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
22.04.1800:22:09
22.04.1800:35:51
22.04.1800:42:49 Это ограждение называется фальшборт.
22.04.1800:52:18
22.04.1800:55:12 В принципе тральщик можно спустить на воду и до их извлечения.
22.04.1800:59:25
22.04.1801:06:01 Элементарно — будет пока тут плавать:
22.04.1800:57:16
22.04.1801:00:45 Кого топили?
22.04.1801:03:51