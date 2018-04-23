Суммарный пробег электровозов ЭП20 составил 60 млн км

Суммарный пробег электровозов ЭП20 производства Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») составил 60 млн км.

ЭП20 — первый российский двухсистемный пассажирский электровоз с асинхронным приводом, способный водить поезда со скоростью до 200 км/ч на железнодорожных линиях, электрифицированных переменным и постоянным током. Всего по заказу ОАО «РЖД» было изготовлено 60 локомотивов, которые серийно выпускаются на предприятии с 2012 года.

Поставляются они заказчику в соответствии с контрактом жизненного цикла, который регламентирует ответственность предприятия за техническое состояние локомотива на протяжении всего срока их эксплуатации. Сервисное обслуживание всех электровозов ЭП20 выполняется фирменным Сервисным центром НЭВЗа (г.Москва).

В 2016 году Российские железные дороги признали ЭП20 самым надёжным электровозом.

Электровозы ЭП20 эксплуатируются в пяти Дирекциях тяги ОАО «РЖД» — Московской, Горьковской, Октябрьской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной. Они обеспечивают вождение поездов на маршрутах между Москвой и городами Адлер, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Анапа, Воронеж, Орск, Казань, Екатеринбург, Минск (Белоруссия), Вайниккала (Финляндия).