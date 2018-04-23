Производство детского питания запустили в Краснодарском крае

Компания PepsiCo открыла новый завод по производству детского питания в Тимашевске на территории местного молочного комбината. Cоглашение о строительстве завода детского питания было подписано два года назад. Строительство началось весной 2016 года, и технически проект завершен в установленные сроки в 2018 году. Так, было построено новое отдельно стоящее здание с автономным обеспечением инженерной среды и автономным персональным обслуживанием общей площадью более 5 тыс. кв. метров.

Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей.

С запуском новых линий общая производственная мощность завода выросла почти на 25 тонн готовой продукции в сутки, достигнув среднесуточного показателя около 725 тонн. Ассортимент составляет 110 наименований продукции. Дополнительно создано 67 рабочих мест.

Кроме того новый завод позволит увеличить рынок сбыта для местных фермеров — предприятие готово закупать у них до 600 тонн сырья в сутки.

Стоит отметить, что в 2017 году инвестиции в Краснодарский край выросли более чем на 6%. Их общий объем в основной капитал по итогам прошлого года составил 484,1 млрд рублей.

Всего в минувшем году завершена реализация 94 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 104,4 млрд рублей. В результате создано свыше 3,1 тыс. новых рабочих мест.

Тимашевский молочный комбинат был основан в 1990 году и стал одним из крупнейших заводов по переработке молока в южном регионе. В 2000 году завод вошел в состав компании «Вимм-Билль-Данн». В 2011 году АО «Вимм-Билль-Данн» стало частью группы компаний PepsiCo. Тимашевский молочный комбинат производит более 100 наименований молочных продуктов под торговыми марками «Кубанская буренка», «Чудо», «Веселый молочник», «Домик в деревне», детское питание «Агуша» и другие. Продукция поставляется во все регионы ЮФО и СКФО, а также в другие российские регионы.