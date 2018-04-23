В международном медкластере «Сколково» построен диагностический корпус клиники «Хадасса»

В медицинском кластере «Сколково» построен первый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Кроме того, здесь создан самый современный в России ситуационный центр. Оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля — «Хадасса».

Проект открывает возможность обучения московских врачей, постоянного трансферта мировых медицинских технологий в нашу практику.

Функциональная площадь четырехэтажного корпуса — 10 546,7 квадратного метра.

Строительство первой пилотной клиники (диагностического центра) Московского международного медицинского кластера в «Сколкове» проходило с августа 2016 года по март 2018-го.

«Очень рад, фантастически рад открыть этот центр. Мы надеемся, что сотрудничество российских и израильских специалистов позволит рано диагностировать проблемы у пациентов, и мы очень надеемся, что этот диагностический центр позволит здоровым людям узнать о своих потенциальных проблемах со здоровьем заблаговременно и предотвратить развитие инвалидизирующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие», — сказал генеральный директор клиники «Хадасса» Зеев Ротштейн.

Медицинский персонал клиники «Хадасса» на первом этапе будет состоять из 40 человек — врачей, медицинских сестер, парамедиков и других специалистов. Из них 10 человек (25 процентов) — зарубежные медики, имеющие разрешение на работу в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще 12 человек (30 процентов) — российские специалисты, которые прошли обучение по стандартам клиники «Хадасса».

Пациентам клиники будет доступен полный цикл современных диагностических исследований. Это позволит предупреждать и выявлять на ранних стадиях заболевания, а также учитывать индивидуальные особенности больных.

В частности, желающие смогут пройти комплексную или онкологическую скрининговую диагностику заболеваний (check-up), а также проверить сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, другие органы и системы. Кроме того, пациенты смогут получить дополнительное профессиональное мнение специалистов как в московской, так и в израильской клинике «Хадасса» (путем удаленных консультаций).

Медицинские услуги будут оказываться по мировым стандартам, принятым в израильской клинике «Хадасса». Пациентов будут сопровождать личные координаторы — персональные помощники, которые помогут решить все возникающие вопросы.

Принять первых пациентов клиника планирует уже осенью 2018 года.

«Хадасса» собирается развивать научно-исследовательские и образовательные программы. В «Сколкове» будут проводить краткосрочные курсы и реализовывать долгосрочные программы подготовки врачей. Здесь также будут устраивать конференции и лекции.

К 2020 году планируется завершить второй этап развития московской клиники «Хадасса» — построить и ввести в эксплуатацию терапевтический корпус. В нем откроется многофункциональный медицинский центр. Его основной специализацией станет лечение онкологических заболеваний. Пациенты смогут пройти многоступенчатое лечение, реабилитацию, профилактическое медицинское обследование в соответствии со стандартами, принятыми в странах ОЭСР.

В июне 2015 года был принят Федеральный закон № 160-ФЗ, согласно которому коммерческие клиники, входящие в Московский международный медицинский кластер, могут приглашать иностранных специалистов, использовать зарубежные технологии, оборудование и лекарства.

Главное преимущество для иностранных клиник — возможность работать по стандартам стран ОЭСР без получения российских лицензий. Для создания международного медицинского кластера выделено 57,6 гектара на территории инновационного центра «Сколково».

В сентябре 2016 года была утверждена концепция развития медицинского кластера. Площадь строительства составит 420 тысяч квадратных метров. К 2029 году сюда планируется привлечь 10-15 клиник мощностью порядка 300 тысяч пациентов в год.

Сейчас фонд Московского международного медицинского кластера ищет российских инвесторов и зарубежных клиник-операторов, активно продвигает проект на международном рынке (в том числе проводит роуд-шоу). Предварительно проектом заинтересовались 25 зарубежных клиник и пять инвесторов. Экспертный совет рассматривает четыре заявки.