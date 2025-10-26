MAX
Новая поликлиника в Москве открыла свои двери для посетителей

Учреждение здравоохранения рассчитано на 750 посещений в смену и расположено на улице Лесной в поселке Птичное. Поликлиника принимает как взрослых, так и детей.

В большом шестиэтажном здании расположены отделения разных направлений, женская консультация, лаборатории, диагностические кабинеты с оборудованием, установлены новые рентген-комплексы, маммограф, аппараты УЗИ и многое другое.

Здесь созданы все условия для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан, а продуманное зонирование и новая система навигации позволяют легко ориентироваться посетителям.

Кроме медицинской части в новом здании общей площадью более 13 тысяч квадратных будут располагаться Центр московского долголетия, отделение реабилитации инвалидов, «Мой семейный центр» и другие соцучреждения.

Источник: filimonkovskymo.ru

