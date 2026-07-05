В Москве открылся новый медицинский центр
Сеть клиник «Семейный доктор» открыла медцентр в Москве площадью 17 тыс. м². Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб. Клиника объединит консультативно-диагностический и бальнеологический комплексы со спа и термами.
Компания является клинической базой Сеченовского университета и РУДН.
В структуру Центра войдут современный диагностический комплекс (включая КТ и МРТ), программы интегративной и превентивной медицины. Среди ключевых направлений — центры женского и мужского здоровья, косметологии, стоматологии, гастроэнтерологии, ментального здоровья, диетологии и детокса, здоровой спины и реабилитации, а также велнес и СПА-направления, — отметила генеральный директор сети клиник «Семейный доктор» Юлия Графова.
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