Новгородский «Добурз» разработал полнофункциональную мобильную циркуляционную систему очистки
Система включает все необходимые модули поэтапной очистки бурового раствора, установленные на быстромонтируемом каркасе: вибросита БУРЗ, ситогидроциклонный сепаратор СГС БУРЗ, насосы ДГШМ, перемешивали МИКЗ.
МСЦ на 80% укомплектована оборудованием собственного производства, а также резиновыми компенсаторами, муфтовыми соединениями, трубопроводной арматурой производства компаний, входящих в Холдинг «Компенз».
Данная система находится на техническом аудите у Заказчика и в ближайшее время должна быть согласована.
- Kompenz-Vibro
- 24.04.201816:16
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