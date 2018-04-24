Новгородский «Добурз» разработал полнофункциональную мобильную циркуляционную систему очистки

Компания «Добурз» разработала мобильную циркуляционную систему МСЦ-180 для одного из своих заказчиков.

Система включает все необходимые модули поэтапной очистки бурового раствора, установленные на быстромонтируемом каркасе: вибросита БУРЗ, ситогидроциклонный сепаратор СГС БУРЗ, насосы ДГШМ, перемешивали МИКЗ.

МСЦ на 80% укомплектована оборудованием собственного производства, а также резиновыми компенсаторами, муфтовыми соединениями, трубопроводной арматурой производства компаний, входящих в Холдинг «Компенз».

Данная система находится на техническом аудите у Заказчика и в ближайшее время должна быть согласована.