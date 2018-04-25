В ЦВО поступила партия передвижных армейских кухонь и ПИРК

Шесть современных войсковых передвижных армейских кухонь ПАК-200М поступило по гособоронзаказу 2018 года в подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Подразделения МТО, дислоцированные в Сибири и Поволжье, получили современные войсковые армейские полевые кухни ПАК-200М-04, которые предназначены для приготовления и транспортировки пищи в полевых условиях личному составу подразделений численностью до 200 человек- говорится в сообщении.

Полевая кухня состоит из трех тепловых блоков с котлами (один на 80 л, два на 150 л), шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений.Главная особенность в том, что полноценный обед из трех блюд можно приготовить даже на марше- отмечается в сообщении.

В инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Башкортостане, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.

Данный комплекс позволяет инженерным подразделениям проводить ремонт гусеничной и автомобильной техники в полевых условиях.

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