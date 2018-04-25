На СНСЗ спущен на воду тральщик «Иван Антонов»
Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» спущен на воду морской тральщик «Иван Антонов» — первый серийный корабль проекта 12700 «Александрит».
Серия:
Зав. № 521 — заложен
Зав. № 522 — заложен
Зав. № 523 — заложен
Зав. № 524 — заложен
Зав. № 525 — заложен
Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.
Серийные корабли отличаются от головного корабля формой носовой части корпуса.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
Тральщик «Иван Антонов» назван в честь Героя Советского Союза, снайпера Краснознамённого Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. После достройки и прохождения испытаний новый корабль пополнит состав минно-тральных сил Краснознамённого Черноморского флота.
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