На СНСЗ спущен на воду тральщик «Иван Антонов»

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» спущен на воду морской тральщик «Иван Антонов» — первый серийный корабль проекта 12700 «Александрит».

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов» (БФ)

Зав. № 522 — заложен 24.04.15 — «Георгий Курбатов»

Зав. № 523 — заложен 25.01.17 — спущен 25.04.18 — «Иван Антонов» (для ЧФ)

Зав. № 524 — заложен 20.04.17 — «Владимир Емельянов»

Зав. № 525 — заложен 26.12.17 — «Яков Баляев»

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Серийные корабли отличаются от головного корабля формой носовой части корпуса.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Тральщик «Иван Антонов» назван в честь Героя Советского Союза, снайпера Краснознамённого Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. После достройки и прохождения испытаний новый корабль пополнит состав минно-тральных сил Краснознамённого Черноморского флота.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!