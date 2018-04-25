Добавить статью
Инновации

«Океанос» зарегистрировал два ноу-хау в области морской робототехники

  • 74888
  • 74888
  •  © pro-arctic.ru

АО «Научно-Производственное предприятие подводных технологий «Океанос» зарегистрировал два ноу-хау стоимостью 80 млн руб. в области морской робототехники. Как сообщает пресс-служба компании, эти технологии будут применяться в производстве автономного подводного глайдера и электрических подводных манипуляторов с пятью степенями свободы.

Аппараты с максимальным замещением импортных комплектующих созданы совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ). Глайдеры применяются в океанографии, обеспечивают мониторинг и безопасность, проводят поиск и обследование затонувших объектов, инспекцию подводных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, кабелей и пр.).

«Океанос» основан в 2003 году, в его активе более 200 успешно выполненных контрактов. Среди заказчиков: дочерние предприятия ПАО «ГАЗПРОМ», исполнители Гособоронзаказа и др. Ранее балансовая стоимость собственных изобретений «Океаноса» была незначительной.

Зарегистрировать и провести рыночную оценку технологий позволила система управления результатами интеллектуальной деятельности (СУ РИД). Разработчик системы — АО «ЕДРИД» — петербургский производитель IT-решений для учета нематериальных активов на предприятиях и оператор площадки по обмену технологиями.

  •  © portnews.ru
  •  © portnews.ru
  •  © portnews.ru
  •  © portnews.ru
http://portnews.ru/news/257218/

Ноу-хау, подводные технологии
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    25.04.1823:49:22

    А почему «ноу-хау»? Русских слов не хватает?

    #1029955
    • Нет аватара 0SD0S
      26.04.1808:43:10

      Ноу-хау — это международный термин. Уже давным-давно русское слово, так же как каркас, шоколад и т. п. Уже были попытки внедрить в русский язык всякие «мокроступы», не берите примеры с соседей-небратьев. Не надо перегибать палку, лучше следите за правописанием.

      Ноу-хау (от англ. know how — знать как) или секрет производства — оригинальные технологии, знания, умения, которые ещё не стали широко известны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими людьми.

      #1030028
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,