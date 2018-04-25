«Океанос» зарегистрировал два ноу-хау в области морской робототехники
АО «Научно-Производственное предприятие подводных технологий «Океанос» зарегистрировал два ноу-хау стоимостью 80 млн руб. в области морской робототехники. Как сообщает пресс-служба компании, эти технологии будут применяться в производстве автономного подводного глайдера и электрических подводных манипуляторов с пятью степенями свободы.
Аппараты с максимальным замещением импортных комплектующих созданы совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ). Глайдеры применяются в океанографии, обеспечивают мониторинг и безопасность, проводят поиск и обследование затонувших объектов, инспекцию подводных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, кабелей и пр.).
«Океанос» основан в 2003 году, в его активе более 200 успешно выполненных контрактов. Среди заказчиков: дочерние предприятия ПАО «ГАЗПРОМ», исполнители Гособоронзаказа и др. Ранее балансовая стоимость собственных изобретений «Океаноса» была незначительной.
Зарегистрировать и провести рыночную оценку технологий позволила система управления результатами интеллектуальной деятельности (СУ РИД). Разработчик системы — АО «ЕДРИД» — петербургский производитель IT-решений для учета нематериальных активов на предприятиях и оператор площадки по обмену технологиями.
25.04.1823:49:22
26.04.1808:43:10