На Арктическом форуме представили подводный беспилотник с «Искусственным интелектом»

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Автономный необитаемый подводный аппарат с манипуляторным комплексом, программным обеспечением на основе искусственного интеллекта и точным техническим зрением представили в Санкт-Петербурге на площадке XIV международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Аппарат способен выполнять широкий спектр задач от промышленности до науки, в том числе в суровых арктических условиях, сообщила ТАСС директор по маркетингу научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Надежда Кучумова.

«Мы разработали подводный манипуляторный комплекс с искусственным интеллектом и техническим зрением, который позволяет в автоматическом режиме без участия оператора на поверхности выполнять широкий спектр задач под водой. Система способна самостоятельно ориентироваться в пространстве, выбирать необходимые инструменты и действовать по своим гибким алгоритмам в различных областях», — рассказала Надежда Кучумова.

© tass.ru

При проектировании аппарата инженеры прежде всего исходили из необходимости решения промышленных задач в Арктике и на Дальнем Востоке, в частности, в сфере добычи углеводородов на подводных добычных комплексах и твердых полезных ископаемых с морского грунта. Как правило для обслуживания таких ПДК и их систем сейчас используются телеуправляемые аппараты, требующие близкого присутствия оператора на судне. Подобный подход сопряжен с рядом ограничений, связанных с погодными условиями и другими опасными для человека ситуациями.

Использование полностью автономных подводных беспилотников позволит увеличить период для проведения сервисных работ на важных промышленных объектах в течение года и сократит операционные издержки. При этом аппарат может использоваться для решения научных задач, экологического мониторинга (например, отслеживания потенциально опасных объектов под водой), а также для решения вопросов безопасности на стратегически важных объектах.

© tass.ru

Надежда Кучумова отметила, что рабочая глубина беспилотного аппарата может достигать 1 км в зависимости от комплектации, заточенной под ту или иную сферу. Аппараты предприятия, не обладающие искусственным интеллектом и компьютерным зрением, уже успешно опробованы для решения задач МЧС в части контроля потенциально опасных подводных объектов. Внедрение полностью автономных систем позволит значительно расширить возможности для выполнения манипуляций под водой.

АО «НПП ПТ «Океанос» входит в научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга. Кластер был создан в 2020 году по инициативе Комитета Санкт Петербурга по делам Арктики. Сейчас кластер насчитывает 38 ведущих промышленных предприятий и научно-образовательных организаций города.

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