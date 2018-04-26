ГК «Дамате» приступила к строительству элеватора в Пензенской области

Группа компаний «Дамате» приступила к строительству второй очереди элеватора в Нижнеломовском районе Пензенской области, увеличение составит 30 тысяч тонн. В результате ввода нового объекта, запланированного на лето 2018 года, совокупная мощность хранения ГК «Дамате» вырастет до 105 тысяч тонн. Сумма инвестиций в проект составляет 242 млн рублей. Это средства компании и финансирование со стороны «Россельхозбанка».

Строительство второй очереди элеватора ведется в рамках расширения проекта «Дамате» по производству индейки до 155 тысяч тонн в убойном весе, рассчитанного на два года и затрагивающего все звенья вертикально-интегрированной структуры холдинга. В настоящее время на строительной площадке ведется устройство фундаментов под зернохранилище, в полном объеме заказано оборудование, его приход ожидается в середине мая. На новом объекте будут применены технологии и разработки, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе строительства первой очереди нового элеватора.

«Планомерное наращивание мощностей для хранения зерна направлено, в первую очередь, на создание надежной кормовой базы и обеспечение растущего поголовья качественными кормами собственного производства», — сказал совладелец и генеральный директор компании Рашид Хайров.