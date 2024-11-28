«Дамате» получила разрешение на экспорт индейки и утки в Египет

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Группа компаний «Дамате» получила разрешение на экспорт продукции из индейки и утки в Египет. Продукция будет экспортироваться с птицеводческих комплексов в Ростовской и Пензенской областях. Компания планирует осуществить первые поставки в ближайшее время, проводится планомерная работа по подготовке к осуществлению отгрузок.

Комплексы «Дамате» по производству индейки и утки в Пензенской и Ростовской областях прошли все необходимые процедуры перед началом экспорта. Разрешения позволят компании расширить сотрудничество и нарастить объемы зарубежных поставок.

Для получения экспортного разрешения специалисты «Дамате» провели большую работу. Допуск продукции на рынок зависит от подтверждения статуса безопасности «халяль». После подачи заявления египетские специалисты IS EG Halal провели полный аудит предприятий «Дамате», проинспектировали производственные объекты, изучили технологические процессы и организацию производства, проверили все необходимые документы. Эксперты высоко оценили практики и систему менеджмента качества «халяль», применяемые в компании.

Другим важным фактором, обеспечивающим допуск продукции на рынок Египта, является аттестация предприятий со стороны компетентного органа страны в области ветеринарной безопасности. Важным шагом для «Дамате» стало успешное завершение аудита инспекторами ветеринарной службы Египта.

«Египет, как одна из крупнейших стран Ближнего Востока, однозначно является рынком с существенной перспективой развития поставок мясной продукции. Этот регион находится в фокусе нашего внимания. Компания успешно прошла все аттестации и подтвердила соответствие строгим требованиям со стороны Египта. Вся процедура заняла четыре года, — уточнила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Дарья Лащенко. — Приоритетной задачей „Дамате“ всегда было обеспечение высоких стандартов производства. Наши птицеводческие комплексы полностью соответствуют международным стандартам в области качества и безопасности».

Напомним, «Дамате» открыла экспортное направление в 2015 году. На сегодняшний день предприятия «Дамате» имеют разрешения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза и еще в 34 страны мира.

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