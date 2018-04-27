Терминал аэропорта Храброво открылся после реконструкции

В Калининградской области состоялось открытие первой очереди второго пускового комплека реконструкции пассажирского терминала международного аэропорта «Храброво».

Реконструкция аэропорта Храброво проводилась в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и по плану подготовки к чемпионату мира по футболу, игры которого примет, в том числе, Калининград. Проект предусматривал реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение ВПП с 2,5 до 3,3 км.

Реконструкция аэропорта была сложной и длилась более 10 лет, завершить проект после смены череды собственников удалось благодаря сотрудничеству Минтранса, Росавиации и компании «Новапорт» — собственника аэропорта.

Проект в аэропорту Храброво стал самым сложным в портфеле компании. Стояла задача не просто построить терминал, а успеть к чемпионату мира по футболу. По сути заново построена ВПП, она может принимать любые типы судов, в том числе Boing-747. Храброво приспособлен для приема 6 млн пассажиров в год.

Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Архангельском, а также с Минском, Гродно, Брестом, Гомелем, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн человек.

Реконструкция терминала общей площадью почти 40 тыс кв.м. включает в себя 2 этапа. На 1-м этапе были проведены работы в левом крыле аэровокзала, после чего часть терминала (более 25 тыс. кв.м.) была открыта в июле 2017 г. С 1 по 13 августа 2017 г. все международные рейсы были переведены в новую часть терминала. Кроме того, заработал временный пункт пропуска через Государственную границу РФ. Общий бюджет проекта реконструкции — 3,8 млрд рублей.