На судне «Комета 120М» закончили установку навигационного оборудования

На судне проекта «Комета 120М», постройки Рыбинского судостроительного завода «Вымпел», провели работы по установке и настройке радио и навигационного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании «Фуруно Еврус», проводившей работы.

На судне был установлен навигационный комплекс, оборудование связи, картографии. Установлена спутниковая система связи, система приема погодной информации, регистратор данных рейса («Черный ящик»). Инженеры компании «Фуруно Еврус» использовали комплекс оборудования марки FURUNO.



Инженеры компании Фуруно Еврус провели пусконаладочные работы на судне проекта Комета 120М novosti Фуруно Еврус новости furuno «Комета 120М»

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