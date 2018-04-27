На судне «Комета 120М» закончили установку навигационного оборудования
На судне проекта «Комета 120М», постройки Рыбинского судостроительного завода «Вымпел», провели работы по установке и настройке радио и навигационного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании «Фуруно Еврус», проводившей работы.
На судне был установлен навигационный комплекс, оборудование связи, картографии. Установлена спутниковая система связи, система приема погодной информации, регистратор данных рейса («Черный ящик»). Инженеры компании «Фуруно Еврус» использовали комплекс оборудования марки FURUNO.
«Комета 120М» разработана Центральным Конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева. Было заложено 23 августа 2013 года на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область) и спущено на воду
27.04.1822:52:55 Не достраивается, а проходит
27.04.1823:21:03 Установка оборудования это все же достройка Спасибо за поправку! Знаю, но это этап в достройке судна, поэтому и написал
27.04.1823:26:43 Это было сделано ещё до начала испытаний, без навигационного оборудования судно в море бы не вышло. Это был монтаж импортного оборудования на российском судне.
28.04.1804:50:58
27.04.1823:25:38
27.04.1823:28:42 В следующем году.