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Судостроение и судоходство

На судне «Комета 120М» закончили установку навигационного оборудования

  •  © vympel-rybinsk.ru

На судне проекта «Комета 120М», постройки Рыбинского судостроительного завода «Вымпел», провели работы по установке и настройке радио и навигационного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании «Фуруно Еврус», проводившей работы.

На судне был установлен навигационный комплекс, оборудование связи, картографии. Установлена спутниковая система связи, система приема погодной информации, регистратор данных рейса («Черный ящик»). Инженеры компании «Фуруно Еврус» использовали комплекс оборудования марки FURUNO.

  • Инженеры компании Фуруно Еврус провели пусконаладочные работы на судне проекта Комета 120М novosti Фуруно Еврус новости furuno «Комета 120М»
  • Инженеры компании Фуруно Еврус провели пусконаладочные работы на судне проекта Комета 120М novosti Фуруно Еврус новости furuno «Комета 120М»
  •  © furuno.ru

«Комета 120М» разработана Центральным Конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева. Было заложено 23 августа 2013 года на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область) и спущено на воду 20.10.2017. Сейчас головное судно проекта «Комета 120М» достраивается на судоремонтном заводе «Персей» в Севастополе. Судно может взять на борт до 120 пассажиров. Максимальная скорость хода — скорость хода 35 узлов(65 км/ч). Планируется что судно будет использоваться для эксплуатации на линиях, связывающих курорты черноморского побережья России с Крымом

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http://www.furuno.ru/novosti/inzhenery-kompanii-furuno-evrus-proveli-puskonaladochnye-raboty-na-sudne-proekta-kometa-120m/?utm_referrer=korabel.ru

  • rvk
  • 27.04.201822:44
  • 6
Комета 120М, Фуруно Еврус
  • A_SEVER A_SEVER
    27.04.1822:52:55

    Сейчас головное судно проекта «Комета 120М» достраивается на судостроительном заводе «Море» в Крыму.
    Не достраивается, а проходит ходовые испытания.

    И достраивалась не на «Море» в Феодосии, а на «Персее» в Севастополе.

    Инженеры компании «Фуруно Еврус» использовали комплекс оборудования марки FURUNO
    Furuno это Япония.    

    Отредактировано: A_SEVER~23:00 27.04.18
    #1030677
    • rvk rvk
      27.04.1823:21:03

      Не достраивается, а проходит ходовые испытания.
      Установка оборудования это все же достройка

      И достраивалась не на «Море» в Феодосии, а на «Персее» в Севастополе.
      Спасибо за поправку!
      Furuno это Япония.
      Знаю, но это этап в достройке судна, поэтому и написал

      #1030690
      • A_SEVER A_SEVER
        27.04.1823:26:43

        Установка оборудования это все же достройка
        Это было сделано ещё до начала испытаний, без навигационного оборудования судно в море бы не вышло.
        это этап в достройке судна
        Это был монтаж импортного оборудования на российском судне.

        #1030695
        • DV DV
          28.04.1804:50:58

          Почему японская Фуруно, а не российский Транзас?

          #1030746
  • Александр Скориков
    27.04.1823:25:38

    А когда следующую Комету ждать?

    #1030694
    • A_SEVER A_SEVER
      27.04.1823:28:42

      А когда следующую Комету ждать?
      В следующем году.

      #1030699
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