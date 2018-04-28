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Фотофакты

Строители испытали подсветку арки Крымского моста

  •  © tass.ru

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста. Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.

В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.

  •  © cdn2.tass.ru
  •  © cdn4.tass.ru
https://youtu.be/7ApnRTs2eCA?t=4 https://youtu.be/7ApnRTs2eCA 

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фотофакты
  • A_SEVER A_SEVER
    28.04.1817:42:11

    Красиво!    

    #1031028
    • Vikont Vikont
      28.04.1818:57:12

      Надо весь мост так подсвечивать, а не только арки. Да?

      #1031060
  • Human RS Human RS
    28.04.1817:46:24

    Видео:

    ©Видео с youtube.com

    #1031030
  • Андрей Карпушенков
    28.04.1818:00:34

    а мне синий не очень. Мне кажется желтый солнечный спектр красиво лучами направленными снизу от воды вверх был бы куда интересней.

    #1031040
    • Human RS Human RS
      28.04.1819:12:20

      Это пока только тесты. Подсветка арок будет в цветах российского флага. А вот остальные пролеты наверное будут так и будут подсвечены синим.

      Отредактировано: Human RS~20:54 28.04.18
      #1031062
      • Нет аватара Dance
        28.04.1819:19:50

        Нет, как есть, так и останется. А вот когда достроят железнодорожную часть, тогда ее подсветят уже не синим, а красным цветом.

        #1031064
  • CryNet CryNet
    28.04.1819:44:38

    Красотища    

    #1031077
  • Нет аватара mik88
    28.04.1819:45:30

    Насколько я понимаю, подсветка прежде всего элемент безопасности судовождения, а уж потом эстетики. При такой подсветке любой капитан даже с"бодуна   " сообразит в какую сторону — на юг или север идет. И это правильно!

    #1031078
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    28.04.1821:02:39

    Я наблюдаю за строительством с самого начала. Но не думал, что это будет еще и так красиво! Очень круто, молодцы, кто такое подумал предусмотреть!

    Настоящая арка победы! Победы Человека над политикой, снобизмом, скепсисом, бюрократией, злыми языками! Арка победы ВОЛИ российского народа!

    #1031103
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