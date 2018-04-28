Строители испытали подсветку арки Крымского моста

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста. Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.

В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.