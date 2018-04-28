Завершился ремонт в отделениях клинической больницы № 4 в Пензе

В общей сложности отремонтировано более 8 тысяч квадратных метров помещений лечебного учреждения.Заменены все коммуникации, налажена система пожаротушения, электричество, установлены новые двери, окна, сантехника, произведена косметическая отделка помещений в приемно-диагностическом отделении.

Всего на ремонт было затрачено порядка 30 млн рублей.

Обновлено здание пищеблока. Закончен ремонт 1 этажа здания стационара, где сосредоточены кабинеты для клинико-диагностических исследований — проводится УЗИ, физиотерапия, рентген.

Отделение эндокринологии на 2 этаже, отделения пульмонологии и терапии на 3-4 этажах больницы радуют своих пациентов свежевыкрашенными стенами, белоснежными потолками и новой сантехникой.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !