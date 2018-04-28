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Медучреждения

Завершился ремонт в отделениях клинической больницы № 4 в Пензе

  •  © penzavzglyad.ru

В общей сложности отремонтировано более 8 тысяч квадратных метров помещений лечебного учреждения.Заменены все коммуникации, налажена система пожаротушения, электричество, установлены новые двери, окна, сантехника, произведена косметическая отделка помещений в приемно-диагностическом отделении.

Всего на ремонт было затрачено порядка 30 млн рублей.

  •  © xn--80ajgxi.xn--p1ai

Обновлено здание пищеблока. Закончен ремонт 1 этажа здания стационара, где сосредоточены кабинеты для клинико-диагностических исследований — проводится УЗИ, физиотерапия, рентген.

Отделение эндокринологии на 2 этаже, отделения пульмонологии и терапии на 3-4 этажах больницы радуют своих пациентов свежевыкрашенными стенами, белоснежными потолками и новой сантехникой.

  •  © tv-express.ru

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

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http://пенза.рф/news/zdravookhranenie/79150/

модернизация здравоохранения, Пензенская область
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