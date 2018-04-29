Ледокол «Илья Муромец» впервые провел атомную подлодку по льдам Арктики

Ледокол «Илья Муромец» Северного флота впервые провел по льдам Арктики стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий». Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

«Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец», выполняющий задачи ледовых испытаний, совершил первую проводку атомной подводной лодки. Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж судна совершил переход в горло Белого моря, где принял на сопровождение стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий», — сказал Серга.

По его словам, толщина льда на судоходных фарватерах в Белом море составляет около 40 сантиметров. В таких условиях самостоятельное плавание судов неледового класса становится невозможным. «Ледокол «Илья Муромец» шел первым, прокладывая путь во льдах. Также переход крейсера обеспечивали ледокол «Руслан» Беломорской военно-морской базы и морской буксир. Сегодня отряд судов прибыл в Северодвинск», — добавил начальник пресс-службы.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2015 года и спущен на воду в июне 2016 года. Официально принят в состав флота 30 ноября 2017 года. К месту постоянной дислокации прибыл 2 января 2018 года.

Судно может проводить суда по льду толщиной 0,9 метра, перевозить грузы, выполнять гидрографические исследования и участвовать в различного рода спасательных операциях. При длине 85 метров и ширине около 20 метров судно имеет водоизмещение около 6 тыс. тонн. Для выполнения погрузочно- разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн.