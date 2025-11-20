На Северный флот прибыли два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М. Они поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса.

Экипажи вертолетов выполнили перелет из Татарстана, преодолев более 2,5 тысячи километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях. В место дислокации экипажи прибыли ночью. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Как рассказали летчики, техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам, упростился запуск. А прогреть кабину и оборудование можно, даже не запуская двигателей, что актуально для Севера.

Ми-8МТВ-5М — военно-транспортный вертолет для перевозки десанта и грузов, огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток. Оснащен системой создания пассивных помех, что обеспечивает защиту от поражения вражескими ракетами.