Два Ми-8МТВ-5М с системой создания помех передали Северному флоту
На Северный флот прибыли два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М. Они поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса.
Экипажи вертолетов выполнили перелет из Татарстана, преодолев более 2,5 тысячи километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях. В место дислокации экипажи прибыли ночью. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.
Как рассказали летчики, техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам, упростился запуск. А прогреть кабину и оборудование можно, даже не запуская двигателей, что актуально для Севера.
Ми-8МТВ-5М — военно-транспортный вертолет для перевозки десанта и грузов, огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток. Оснащен системой создания пассивных помех, что обеспечивает защиту от поражения вражескими ракетами.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «...орабля с «Плесецка» с космическим аппаратом на борту.
- Партия бронеавтомобилей «Патруль» поступила на вооружение ... Бронированные автомобили созданы на предприятии «АСТЕЙС».
- Ключи от пятидесяти внедорожников «УАЗ Патриот» были вруче...редовую более 1500 автомобилей пройдет в 2023 — 2024 годах.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0