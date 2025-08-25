На Северный флот прибыл новейший тральщик с необитаемыми подводными аппаратами
Морской тральщик проекта 12700 «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот.
Новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, сообщили в пресс-службе Северного флота. Применение такого современного корабля значительно повысит возможности ВМФ РФ по обеспечению безопасности в ближней морской зоне.
Вице-адмирал Эдуард Михайлов отметил, что в ближайшей перспективе в состав соединения войдут еще четыре морских тральщика данного проекта — «Полярный», «Дмитрий Лысов», «Семен Агафонов» и «Сергей Преминин».
Морской тральщик «Афанасий Иванников» заложили в сентябре 2021 года, он стал девятым в серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». 7 мая 2025 года в городе Балтийске на «Афанасии Иванникове» подняли Андреевский флаг.
«Афанасий Иванников» оснащен различными видами тралов, телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.
Морской тральщик носит имя Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова. Он командовал в годы Великой Отечественной войны тральщиком Печенгской военно-морской базы Северного флота.
