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Медучреждения

Новый онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе принял первых пациентов

  •  © 360tv.ru

Новый онкорадиологический центр в Балашихе принял первых пациентов, сейчас в нем проходят лечение 50 человек.

Жителям Подмосковья диагностические и лечебные услуги в медицинском центре предоставляются бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача. Иностранцы и жители других регионов, у которых нет направления, лечение будут проходить на платной основе.

Лечение в центре смогут пройти более 3 тысяч человек в год. В центре установлено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе 4 линейных ускорителя, один из которых предназначен для высокоточного удаления опухолей без операции. Также установлено пять томографов, причем два из них могут обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров.

В мае на территории Подольска планируется открытие еще одного онкорадиологического центра.

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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Balashiha/novyy_onkoradiologicheskiy_centr_v_balashihe_prinyal_pervyh_pacientov_1783

Московская область, новое медучреждение, модернизация здравоохранения
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