Новый онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе принял первых пациентов

Новый онкорадиологический центр в Балашихе принял первых пациентов, сейчас в нем проходят лечение 50 человек.

Жителям Подмосковья диагностические и лечебные услуги в медицинском центре предоставляются бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача. Иностранцы и жители других регионов, у которых нет направления, лечение будут проходить на платной основе.

Лечение в центре смогут пройти более 3 тысяч человек в год. В центре установлено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе 4 линейных ускорителя, один из которых предназначен для высокоточного удаления опухолей без операции. Также установлено пять томографов, причем два из них могут обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров.

В мае на территории Подольска планируется открытие еще одного онкорадиологического центра.