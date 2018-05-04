Партия вертолетов «Терминатор» поступила в авиачасти Восточного военного округа

Крупная партия новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» поступила в части армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).

«Несколько вертолетов будут нести службу в вертолетной авиачасти округа, дислоцированной в Забайкальском крае, остальные машины отправились в авиачасть в Приморском крае», — сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

Экипажи получили новые боевые машины на заводе в Улан-Удэ и перегнали вертолеты в пункты постоянной дислокации. В ближайшее время летчики приступят выполнять учебно-боевые задачи на новых машинах.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМ. Конструкторы добавили комплекс управляемого вооружения аналогичный вертолету Ми-24, а также усиленную броневую защиту и новую авионику.

Экипаж «Теримнатора» состоит из трех человек — командира, второго пилота и борттехника, выполняющего также функции стрелка пулеметных установок.