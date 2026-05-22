В Нижнем Новгороде стартовало производство модернизированного магистрального тягача «Валдай 45 Pro». Новая версия получила двигатель мощностью 490 лошадиных сил — это заметно прибавило тяговитости по сравнению с предыдущими модификациями.
Инженеры уменьшили число главной передачи ведущего моста до 2,714, что должно положительно сказаться на топливной экономичности. Запас хода увеличили за счёт более объёмных баков: теперь они вмещают 1040 литров. Также у тягача выросли колёсная база и колея, что повысило устойчивость на трассе.
Водителям добавили комплекс ассистентов: систему экстренного торможения, помощь при трогании на подъёме и мониторинг состояния водителя (следит за усталостью и отвлечением от дороги). Внешность освежили новой решёткой радиатора и светодиодными фарами. Внутри — улучшенная отделка кабины и медиасистема с камерами кругового обзора.
Цена тягача «Валдай 45 Pro» пока не объявлена. Производство уже запустили, и первые машины, вероятно, скоро поступят к дилерам.
